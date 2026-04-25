Dramatyczne chwile w warszawskim autobusie. Kierowca ruszył na ratunek młodej kobiecie

Kierowca przerwał kurs, by pomóc pasażerce

Przedstawiciele fundacji opisali dramatyczne chwile, które rozegrały się w ścisłym centrum Warszawy, nieopodal Ronda de Gaulle'a. Prowadzący autobus linii 517 pan Andrzej natychmiast przerwał jazdę, gdy zauważył gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia u jednej z podróżujących osób.

"W środku młoda dziewczyna straciła przytomność, zatrzymała się akcja serca i kierowca rzucił się na pomoc. Reanimował ją aż do przyjazdu karetki, zachowując spokój, instruował ludzi, co i jak mają robić, by pomóc efektywnie. [...] Od ratowników usłyszeliśmy tylko, że udało się przywrócić akcję serca i że dziewczyna walczy…" - czytamy we wpisie Uniters w mediach społecznościowych.

W sobotę do treści posta odnieśli się bezpośrednio przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych, zaznaczając, że wiedzą o zdarzeniu i czekają na kolejne informacje.

"Nie każdy bohater nosi pelerynę. Wspaniała, godna naśladowania postawa kierowcy!" - napisali.

Internauci apelują o premię dla kierowcy autobusu

Internauci błyskawicznie zareagowali na te doniesienia, zalewając sieć gratulacjami. Wielu komentujących stanowczo podkreślało, że za uratowanie ludzkiego życia mężczyzna bezwzględnie powinien otrzymać od prezydenta Rafała Trzaskowskiego i MZA sowitą nagrodę finansową oraz dodatkowe dni urlopowe.

"Byłam świadkiem tej sytuacji. Pan Andrzej to prawdziwy bohater, dziękuję mu z całego serca za tę postawę"; "Lata temu mój tata zasłabł również w autobusie linii 517. Szybko otrzymał pomoc. Szczęśliwa linia i super kierowcy" - czytamy w komentarzach.

Niecodzienna eskorta strażników miejskich z Warszawy - zobacz zdjęcia:

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy