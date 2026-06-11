Pogoda w Warszawie: 12-14 czerwca

Początek weekendu w Warszawie zapowiada się bardzo przyjemnie, jednak aura nie utrzyma się na długo. Prognozy na 12-14 czerwca wskazują na duży kontrast między piątkiem a sobotą i niedzielą. Po ciepłym wstępie nadejdzie ochłodzenie, któremu towarzyszyć będą opady deszczu i silniejszy wiatr. Największy spadek temperatury odnotujemy w niedzielę.

Ciepły, ale pochmurny piątek

Piątek, 12 czerwca, będzie najcieplejszym dniem weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Warszawie wskażą około 24 stopnie Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do 13°C. Mimo wysokiej temperatury niebo będzie w większości zasnute chmurami. Najważniejszą informacją jest jednak brak opadów, co pozwoli cieszyć się ostatnimi chwilami letniej aury. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Sobota z deszczem i silniejszym wiatrem

Już w sobotę pogoda w stolicy wyraźnie się zmieni. Maksymalna temperatura spadnie do około 21°C, a w nocy utrzyma się na poziomie 13 stopni. Co ważniejsze, pojawią się opady deszczu. Mimo niewielkiego zachmurzenia synoptycy przewidują opady o sumie około 5,5 mm. Wyraźnie wzrośnie też prędkość wiatru, który powieje z siłą dochodzącą do 5 m/s, przez co temperatura odczuwalna może być niższa.

Chłodna i deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 14 czerwca, zapowiada się jako najchłodniejszy i najmniej przyjemny dzień. Temperatura maksymalna w Warszawie sięgnie zaledwie 16°C, co oznacza spadek o 8 stopni w porównaniu z piątkiem. Nocą słupki rtęci pokażą około 12°C. Przez cały dzień utrzymają się słabe opady deszczu. Podobnie jak w sobotę, wiatr będzie dość silny, osiągając prędkość około 5 m/s, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu.

Weekend w Warszawie. Jak zaplanować czas?

Przy tak zmiennej pogodzie warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności. Ciepły i bezdeszczowy piątek to idealny moment na spacery, spotkania w plenerze czy wizytę w ogródkach restauracyjnych. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota oraz niedziela skłaniają do szukania alternatyw pod dachem. To dobry czas na wizytę w muzeum, kinie czy galerii sztuki. Warto też rozważyć spędzenie popołudnia w jednej z klimatycznych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather