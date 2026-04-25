Kim jest Søren Torpegaard Lund? Reprezentant Danii na Eurowizji 2026 przypomina polskiego wokalistę

Søren Torpegaard Lund powalczy o zwycięstwo dla Danii na Eurowizji 2026

Søren Torpegaard Lund spędził swoje wczesne lata w niewielkiej duńskiej miejscowości Gudme. Jego wielka fascynacja światem teatru muzycznego objawiła się już w wieku dziesięciu lat. Zaledwie siedem lat później podjął próbę dostania się do Duńskiej Narodowej Szkoły Sztuk Scenicznych i zapisał się na kartach historii jako najmłodsza osoba w historii przyjęta do tej prestiżowej placówki. Ten ogromny sukces otworzył mu drzwi do profesjonalnej kariery wokalnej, tanecznej oraz aktorskiej. Søren Torpegaard Lund brał udział w największych krajowych produkcjach, gdzie wcielał się w postać Tony'ego w "West Side Story", grał Angela w "Kinky Boots" i odgrywał rolę Romea w sztuce "Romeo i Julia". Ostatnie lata przyniosły zmianę w jego artystycznej drodze, ponieważ wokalista postanowił skupić się na rynku muzycznym jako autor tekstów i wykonawca. Zamiast odtwarzać cudze scenariusze, pragnie teraz dzielić się ze słuchaczami swoimi własnymi emocjami poprzez autorską muzykę.

Søren Torpegaard Lund porównywany do polskiego artysty Janna

Występ wokalisty w duńskich eliminacjach wywołał falę komentarzy na temat jego unikalnego wyglądu. Widzowie natychmiast zauważyli jego wizualne podobieństwo do Janna, który w 2023 roku ubiegał się o wyjazd na europejski festiwal z popularnym utworem "Gladiator". Obaj twórcy prezentują niezwykle zbliżony wizerunek sceniczny, co bardzo pobudza wyobraźnię rodzimych miłośników konkursu. Polscy fani spekulują nawet, że końcowy rezultat Duńczyka będzie doskonałym wskaźnikiem potencjalnego sukcesu Janna, gdyby to jemu udało się pojechać do Liverpoolu. Ewentualny triumf przyniósłby Danii pierwsze zwycięstwo w tym prestiżowym plebiscycie muzycznym od 2013 roku.

Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu

Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona wielkiego muzycznego święta zagości w murach austriackiego kompleksu Wiener Stadthalle w Wiedniu. Półfinałowe etapy rywalizacji zaplanowano na dwunastego oraz czternastego maja 2026 roku. Zdobywcę głównego trofeum poznamy podczas wielkiego finału szesnastego maja. Zmagania przeniosły się do Austrii za sprawą ubiegłorocznego zwycięstwa artysty o pseudonimie JJ z utworem "Wasted Love". Nadchodząca edycja przejdzie do historii jako najmniejsze tego typu wydarzenie muzyczne od 2003 roku. Na wiedeńskiej scenie zaprezentują się delegacje z trzydziestu pięciu państw. Stawka jest uboższa, ponieważ aż pięć krajów oficjalnie wycofało się z rywalizacji w ramach zbojkotowania udziału Izraela.