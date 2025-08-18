Huczna impreza Rutkowskich! To dopiero 16 lat, a wyglądało jak złote gody

Krzysztof Rutkowski od lat wzbudza ogromne emocje. Kiedyś słynny detektyw, dziś bardziej znany jako celebryta, nieustannie gości w mediach i na portalach plotkarskich. Choć w 2010 roku stracił licencję na wykonywanie zawodu detektywa, wciąż podejmuje się różnych spraw, a jednocześnie konsekwentnie buduje wizerunek barwnej postaci polskiego show-biznesu. Tym razem o Rutkowskim znów zrobiło się głośno, ale nie z powodu zawodowych wyzwań, a dzięki prywatnemu jubileuszowi. Zabawa na całego!

Krzysztof Rutkowski z ukochaną żoną świętują rocznicę

16 lat temu Krzysztof i Maja zaczęli być razem. Ich związek na przestrzeni lat stawał się coraz bardziej medialny. Choć ślub wzięli dopiero w 2019 roku, to dla nich liczy się każdy wspólny rok i każdy z nich jest doskonałym pretekstem do świętowania. Maja Rutkowski w mediach społecznościowych pokazała, jak wyglądała tegoroczna rocznica. Na nagraniach i zdjęciach mogliśmy zobaczyć romantyczną atmosferę - kolorowe drinki, zimne ognie oraz okazały tort ozdobiony świeczkami.

Nie zabrakło także odrobiny humoru. Żona Rutkowskiego postanowiła z przymrużeniem oka policzyć, że skoro razem są od 16 lat, to "tak naprawdę" wychodzi już 32.

16 lat z moim ukochanym @detektywkrzysztofrutkowski liczy się podwójnie. Jak z tego wynika, jesteśmy już ze sobą 32 lata. Co Wy na to? - czytamy we wpisie wyraźnie podekscytowanej żony Rutkowskiego.

Warto przypomnieć, że popularny "detektyw bez licencji" był w przeszłości aż trzykrotnie żonaty, jednak to dopiero u boku Mai znalazł prawdziwą miłość. Para doczekała się syna, a ich związek, mimo upływu lat i medialnych burz trwa w najlepsze.

