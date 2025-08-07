Rutkowski bada się na serio, ale wygląda jakby żartował. Czepek na bakier, tors na wierzchu, wyniki na Insta

Krzysztof Rutkowski zaskakuje – tym razem nie spektakularną akcją detektywistyczną, a... profilaktyką. 65-latek trafił do szpitala na kompleksowe badania i od razu podzielił się tym z fanami. Ale zamiast białego kitla – goły tors. Zamiast dramatyzmu – szpitalny room tour z czepkiem przekrzywionym jak beret francuskiego artysty. A do tego wyniki lepsze niż u niejednego nastolatka.

Krzysztof Rutkowski trafił do szpitala

Krzysztof Rutkowski relacjonuje ze szpitala

Kiedy Krzysztof Rutkowski nagrywa relację ze szpitala, można być pewnym jednego: nudy nie będzie. Tym razem były detektyw postanowił zrobić swoim obserwatorom niespodziankę i... zaprosić ich do środka. W krótkim wideo pokazał swój prywatny pokój z łazienką, opowiedział o planowanych badaniach i zasugerował, by internauci zgadywali, gdzie się znajduje.

Największe wrażenie zrobił jednak jego wygląd: nagi tors, zadziornie przekrzywiony niebieski czepek i poważna mina, zupełnie niepasująca do teatralnego kostiumu.

Warunki absolutnie super, żeby spędzić tu spokojnie dwa dni

– mówił do kamery Rutkowski.

Wyniki lepsze niż u maturzysty

Jak wyjaśnił w nagraniu, jego pobyt w szpitalu to efekt świadomej decyzji o wykonaniu badań kontrolnych. Pierwszą ich fazę przeszedł jeszcze przed wyjazdem do Aten, a lekarka miała powiedzieć, że „wyniki jak u osiemnastolatka”. Rutkowski uspokoił, że nic mu nie dolega, ale – jak podkreśla – warto zaskoczyć chorobę, zanim ona zaskoczy nas. „Zadbajcie o siebie” – apelował do obserwatorów, zaznaczając, że nawet w wirze pracy można i trzeba znaleźć czas na zdrowie.

Internauci zgadują: gdzie on jest?

Pod postem z nagraniem zaroiło się od komentarzy. Fani chwalą Rutkowskiego za podejście do zdrowia, a jednocześnie próbują odgadnąć, w którym szpitalu przebywa. Lokalizacja wciąż nie została ujawniona. „Super, warto dawać przykład”, „Panie Krzysztofie, dużo zdrowia” – piszą zgodnie, doceniając szczerość i dystans byłego detektywa.

Drugie dno? Rutkowscy myślą o kolejnym dziecku

Ciekawym tłem tej historii są niedawne wypowiedzi Rutkowskiego z wakacji w Grecji, gdzie wspólnie z żoną Mają rozważali powiększenie rodziny. Choć para ma już 10-letniego syna, Maja dorosłą córkę z poprzedniego związku swojej partnerki, a Krzysztof szesnastoletniego nieślubnego syna, z którym jednak nie utrzymuje kontaktów, nie wykluczają kolejnego potomka. Rutkowski, podobnie jak Krzysztof Ibisz czy Karol Strasburger, rozważa uroki późnego ojcostwa.

Rutkowski, choć wygląda jak z kabaretu, mówi rzeczy całkiem serio. Jego relacja łączy groteskę z rozsądkiem, styl z treścią i pokazuje, że nawet w czepku na bakier można promować ważne sprawy. Bo zdrowie – jak się okazuje – to też show. I dobrze, że ktoś taki jak Rutkowski umie je nagłośnić.

Krzysztof Rutkowski szczery do bólu! Mówi o zabiegach na swojej twarzy. "Ja się tego nie wstydzę"
