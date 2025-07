Wyjawiła prawdę na temat Rutkowskiego. Szok, co wyszło po latach!

Krzysztof Rutkowski pojawił się w 13. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", jednak jego przygoda z parkietem zakończyła się bardzo szybko – zdołał wystąpić zaledwie w dwóch odcinkach. Choć celebryta słynie z determinacji w pracy detektywa, w tanecznej rywalizacji nie poradził sobie najlepiej. Jurorka Iwona Pavlović bez ogródek oceniła go jako jednego z najsłabszych uczestników w historii programu. Partnerką Rutkowskiego na parkiecie była Sylwia Madeńska, która dopiero niedawno zdecydowała się opowiedzieć o kulisach ich krótkiej, ale intensywnej współpracy.

Sylwia Madeńska, w rozmowie z portalem Party, zdradziła, że treningi z Krzysztofem Rutkowskim były dalekie od ideału. Jak przyznała, Krzysztof miał trudność z zapamiętywaniem choreografii, a jego wiek – choć z pozoru nieodczuwalny – wpływał na tempo nauki. Problemy z koncentracją i zaangażowaniem również dawały się we znaki. Tancerka ujawniła, że Rutkowski często się spóźniał i bagatelizował treningi. Jakby tego było mało, wokół Rutkowskiego nie brakowało kontrowersji, również w czasie emisji programu. Madeńska przyznała, że czasem była zaskoczona jego publicznymi wypowiedziami.

Lubimy się z Krzysiem, ale wie, że to był hardcore. To była tragedia. Krzysztof może nie wygląda na swój wiek, ale już trochę lat ma. Ciężko się pracuje z osobą, bardzo wolno łapał kroki, zapominał tych kroków. (...) Nie raz musiałam go przepychać, żeby go przestawiać, nie ma, że się pomylisz, bo to był live. (...) Spóźniał się, powiem szczerze, że w pewnym momencie odpuściłam, spóźniał się i mówił "chodź na kawę". Po pewnym momencie mówię, że i tak go nic nie nauczę, no to chodź na tę kawę. Stresu ile się najadłam, plus te afery, które tam Krzysiu mówił. Czasem się nie mówi takich rzeczy - powiedziała Madeńska.