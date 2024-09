Sylwia Madeńska od kilku lat spełnia się jako influencerka oraz osobowość telewizyjna. Gwiazda "Love Island" od niedawna prowadzi również kulisy "TzG", które można oglądać w ESKA TV. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o tym, jak wyglądał jej udział w innym show - "Good Luck Guys".

Na początek rozmowy z nami Sylwia zauważyła, że w programie "Good Luck Guys" znalazło się wiele osób z mocnymi osobowościami. Gwiazda nie ukrywała również tego, że w show zdarzyło jej się pokazać sporo emocji. Na koniec wspomniała, że była w parze z Caroline Derpienski, która podcinała jej skrzydła.

Nie owijają w bawełnę. Czasami wydaje mi się, że produkcja czegoś nie pokaże, ale tam pokazuje wszystko naprawdę - 12 osób totalnie z innej parafii, jak to się mówi. No i dzieje się. Ja też pokazuje się tam troszeczkę z innej strony, może nie do końca jestem zadowolona z tego, że dużo tam było u mnie emocji, ale w sumie, chociaż nie zakrzykiwałam ich. Wiele lat temu miałam do tego tendencję, że nawet jak było źle, to ja wychodziłam z uśmiechem na twarzy i po prostu nie pokazywałam, że jest u mnie źle, że jest mi smutno, a tam w programie nie bałam się tego. Sporo się u mnie pojawiało płaczu, ale to też dlatego, że czułam na początku programu, bo byłam w parze z Caroline Derpienski, że troszkę mam podcięte skrzydła, że troszkę wspólnie jest nam ciężej. No ale chociaż byłam taka, jaka jestem - czasem słabiutka, czasem mocna - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Sylwia.