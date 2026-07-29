Małgorzata Tomaszewska wybaczyła sobie rozwód i "pogłaskała tę Małgosię". Teraz liczy się tylko szczęście dzieci

Widzowie doskonale kojarzą Małgorzatę Tomaszewską z prowadzenia formatów rozrywkowych w Telewizji Polskiej, a obecnie z porannych programów na antenie TVN. Chociaż należy do grona najpopularniejszych polskich prezenterek i jest świadoma zainteresowania jej życiem, konsekwentnie unika publicznych zwierzeń na temat swojej sfery uczuciowej. Wyjątek zrobiła niedawno, gdy postanowiła opowiedzieć o swoim stosunku do zakończonych małżeństw oraz wychowaniem dzieci po nieudanych związkach.

Małgorzata Tomaszewska ma na koncie dwa rozwody. Wybaczyła sobie dzięki terapii

Córka słynnego bramkarza Jana Tomaszewskiego ukończyła psychologię, choć jej zawodowa droga jako dziennikarki rozpoczęła się w dziale sportowym. Mimo niesłabnącego zainteresowania mediów 37-latka oszczędnie dawkuje informacje o swojej rodzinie. Wiadomo jedynie, że ma za sobą dwa rozwody, a jej drugi małżonek nie jest z pochodzenia Polakiem. Obecnie Małgorzata Tomaszewska wychowuje dwójkę małych dzieci, synka Enzo oraz córeczkę Laurę, a jej serce znów jest zajęte. Tożsamość nowego ukochanego pozostaje jednak pilnie strzeżoną tajemnicą.

Dziennikarka przyznaje, że odcina grubą kreską przeszłość i absolutnie nie zamierza publicznie analizować zakończonych relacji. Dwa rozwody przepracowała podczas psychoterapii, ostatecznie wybaczając samej sobie podjęcie błędnej decyzji.

"Poszłam do tej Małgorzaty, która bierze pierwszy ślub, zamknęłam oczy i powiedziałam: 'Na ten moment, kiedy podejmujesz tę decyzję, uważasz, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłaś podjąć, bo takie miałaś dane, takie miałaś informacje, takie miałaś karty i stwierdziłaś, że najlepsze co możesz zrobić, to rozegrać je właśnie w ten sposób'. [...] Wybaczyłam sobie, że to później okazała się zła decyzja. Stwierdziłam, że taka najwyraźniej musiała być ta moja droga. Pogłaskałam tę Małgosię, która wtedy podjęła złą decyzję, która była zagubiona, która miała wiele powodów, żeby właśnie taką podjąć. Dopiero wtedy odpuściłam i dzisiaj już mam luz" - wyznała ostatnio w podcaście "Mówię Wam. Extra".

Prezenterka nie pielęgnuje w sobie złości

We wspomnianym podcaście, odpowiadając na pytania Mateusza Hładkiego, Małgorzata Tomaszewska nie złożyła jednoznacznej deklaracji o utrzymywaniu kontaktów z byłymi mężami. Wyraźnie zaznaczyła jednak, że nie żywi do nich urazy ani żadnych destrukcyjnych emocji, które mogłyby negatywnie rzutować na jej obecne życie.

"Chyba nie mam osoby, której nienawidzę w swoim życiu, to raz. Dwa, rozstanie się w złości to karanie siebie - nie mam żadnych emocji w stosunku do byłych partnerów, życzę jak najlepiej. Jeżeli są dzieci, to uważam, że trzeba jak najbardziej dbać o te relacje. Jestem świetną mamą, jeśli chodzi o to, jak pokierowałam rozstaniem i tym, żeby moje dziecko było w tym szczęśliwe" - powiedziała.

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Tomaszewska: "Zrobiłam kawał dobrej roboty"

Rozwijając temat opieki nad dziećmi po rozpadzie dwóch małżeństw, gwiazda przyznała, że jest niezwykle dumna z własnej postawy w obliczu tych życiowych zawirowań. Pomimo naturalnego smutku, rozczarowania czy poczucia porażki towarzyszących końcowi długich związków, Małgorzata Tomaszewska włożyła ogromny wysiłek w zminimalizowanie negatywnych skutków rozwodów dla swoich pociech. Ich komfort stoi u niej na pierwszym miejscu.

"Uważam, że zrobiłam kawał dobrej roboty, jestem z siebie absolutnie dumna, bo moje dziecko nigdy nie poczuło mojej niechęci do byłego partnera, nigdy nie poczuło ode mnie ani grama złości i ja zupełnie to oddzieliłam. [...] To się nigdy nie zmieni, dlatego, że to jest dbanie o dobro mojego dziecka i ja perfekcyjnie zdałam ten egzamin" - oceniła.

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