Morze kwiatów na grobie Łukasza Litewki w Sosnowcu

Miejsce spoczynku Łukasza Litewki zaledwie dzień po uroczystościach pogrzebowych wywołuje ogromne emocje i zmusza do chwili refleksji. Sama mogiła zniknęła pod setkami wieńców oraz bukietów, wśród których króluje czerwień i biel urozmaicona zielonymi gałązkami.

Szarfy z pożegnalnymi słowami od rodziny, przyjaciół i zwykłych mieszkańców tworzą symboliczną opowieść o życiu zmarłego. Wśród kwiatowych kompozycji płoną dziesiątki zniczy, a ich światło przebija się nawet przez promienie słońca. Zarówno usypana ziemia, jak i drewniany krzyż, są niemal niewidoczne pod warstwą wyrazów wdzięczności zostawionych przez osoby, którym niegdyś pomógł.

Wokół grobu nieustannie gromadzą się ludzie. Jedni decydują się na cichą modlitwę na kolanach, inni po prostu stoją w skupieniu. Niektórzy delikatnie dotykają bukietów, szukając w ten sposób ostatniej nici porozumienia z posłem.

Cmentarz w tym miejscu tętni ciszą i pamięcią. Co chwilę pojawiają się kolejni żałobnicy, by zatrzymać się przy mogile i wspomnieć zmarłego polityka.

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki: Odznaczenie od Karola Nawrockiego i słowa Włodzimierza Czarzastego

Uroczystości żałobne w Sosnowcu zgromadziły tłumy, a emocje sięgały zenitu już od pierwszych minut. W kościele św. Joachima panował przytłaczający smutek. Trumna przykryta państwową flagą stała przed ołtarzem, brutalnie przypominając, że 23 kwietnia 2026 roku przedwcześnie zakończyło się życie człowieka pełnego energii do działania.

Jednym z kluczowych momentów mszy było ogłoszenie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa uhonorowała zmarłego pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, doceniając w ten sposób jego wyjątkowe zaangażowanie w sprawy społeczne.

Łukasz Litewka słynął z ogromnego serca - wspierał chorych, samotnych, a także angażował się w ratowanie zwierząt. Głos podczas pogrzebu zabrał Włodzimierz Czarzasty, podkreślając, że dla zmarłego pomoc potrzebującym zawsze stała ponad politycznymi podziałami. Marszałek przypomniał historię z Wielkanocy 2021 roku, kiedy to Litewka zaangażował go w transport psa.

- Dzwoni, mówi: "w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu. Przywieź go". Przywiozłem, bo to było dla niego ważne — mówił marszałek. Zaznaczył, że poseł Litewka potrafił jednoczyć ludzi o różnych poglądach, a dla wielu osób w trudnych sytuacjach życiowych był ostatnią deską ratunku.

List od rodziców na pogrzebie posła i kazanie biskupa Artura Ważnego

Prawdziwy dramat rozegrał się w momencie odczytania pożegnalnego listu od rodziców posła. Słowa pełne bólu: „Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców…”, pogrążyły świątynię w głuchej ciszy. Najbliżsi podkreślali, że ich syn poświęcił swoje życie dla innych i zawsze reagował na krzywdę słabszych.

Dopełnieniem uroczystości było niezwykle emocjonalne kazanie biskupa Artura Ważnego, który przyznał, że w obliczu takiej tragedii żadne słowa nie są wystarczające i to milczenie jest najpiękniejszą formą modlitwy.

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania - mówił duchowny. Biskup podkreślił ponadto, że Łukasz Litewka pełnił funkcję rzecznika dla osób na co dzień całkowicie ignorowanych przez system i innych ludzi.

Wynoszeniu trumny ze świątyni towarzyszyły brawa – początkowo nieśmiałe, a z czasem przeradzające się w gromki aplauz. Zebrani tłumaczyli, że był to ich sposób na oddanie mu hołdu. Zmarłego polityka żegnały w drodze na cmentarz tysiące mieszkańców stojących na ulicach Sosnowca.

Dzisiaj jego grób stanowi żywy dowód pamięci społeczności, dla której tak wiele zrobił.