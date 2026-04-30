Wielki piknik na Stadionie Śląskim. Eksperci i gwiazdy o zdrowiu psychicznym

W sobotę, 2 maja 2026 roku chorzowski Superauto.pl Stadion Śląski przyjmie tysiące gości podczas unikalnego festiwalu rozrywkowo-edukacyjnego. Kulminacyjnym punktem harmonogramu będzie charytatywny Mecz Gwiazd HS All Stars, jednak wcześniej na odwiedzających czeka otwarty piknik sportowy. Wydarzenie ma zwrócić uwagę społeczeństwa na kwestię codziennego dobrostanu, a także promować troskę o kondycję psychiczną.

Od godziny 11:00 do 17:00 na terenie obiektu zaplanowano liczne prelekcje oraz zajęcia warsztatowe. Specjaliści poruszą tematykę bezpieczeństwa w sieci, przeanalizują zgubny wpływ nadużywania mediów społecznościowych i podpowiedzą, w jaki sposób regularny ruch fizyczny buduje naturalną odporność na stres.

Całe przedsięwzięcie przybierze formę ogromnego festiwalu dla całych rodzin. Na płycie stadionu i terenach przyległych wyrośnie gigantyczna strefa aktywności ruchowej, oferująca niezapomnianą zabawę w luźnej atmosferze. Goście sprawdzą swoją celność na mini boiskach, zagrają w popularnego darta piłkarskiego oraz zmierzą się w dynamicznych pojedynkach jeden na jednego na specjalnej arenie panna football.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, dla których przygotowano rozległy park dmuchańców gwarantujący bezpieczną zabawę na wiele godzin. Z kolei miłośnicy wirtualnej rzeczywistości i gier wideo odnajdą się w nowoczesnej strefie gamingowej, wyposażonej w konsole oraz zaawansowane symulatory. Dzień pełen atrakcji zakończy się wyczekiwanym przez kibiców spotkaniem piłkarskim.

Mamed Chalidow, Marcin Gortat i znani raperzy wybiegną na murawę

Nadchodzący Mecz Gwiazd HS All Stars 2026 zgromadzi na jednym boisku reprezentantów zupełnie różnych środowisk i branż. W piłkarskich zmaganiach wezmą udział legendy federacji KSW, w tym Mamed Chalidow, Adam Soldaev oraz Łukasz Jurkowski. Obok zawodników mieszanych sztuk walki swoje umiejętności zaprezentują popularni polscy raperzy, tacy jak Kubańczyk, Malik Montana czy Kabe. Skład uzupełni plejada znanych twórców internetowych, między innymi Tromba, Kostek, Adam Josef, Jawor, Pirlo, Santia, Dajczman i Disco Karol.

Do gwiazd show-biznesu dołączą wybitni polscy i zagraniczni sportowcy o uznanej renomie. Obecność na murawie potwierdził były koszykarz ligi NBA Marcin Gortat, a piłkarską jakość zapewnią emerytowani gracze z bogatym doświadczeniem ligowym, czyli Tomasz Kłos, Manuel Arboleda oraz Marcin Wasilewski.

Ostateczna kadra zawodników nie jest jeszcze zamknięta, a organizatorzy regularnie odsłaniają kolejne karty w mediach społecznościowych. Majowe spotkanie uatrakcyjnią dodatkowo występy muzyczne oraz możliwość spotkania idoli w strefie Meet & Greet, natomiast całkowity dochód wesprze inicjatywy pomagające dzieciom i młodzieży z poważnymi problemami natury psychologicznej.

