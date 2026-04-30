52-latek z Knurowa zniszczył samochód sąsiadów. Pomylił go z autem wroga

Do nietypowego incydentu doszło w Knurowie. 52-letni mężczyzna uszkodził samochód swoich sąsiadów, myląc go z pojazdem osoby, z którą jest w konflikcie. W momencie zatrzymania przez funkcjonariuszy był kompletnie pijany – miał w organizmie niemal 3 promile alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia za zniszczenie mienia.

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku, około godziny 6.00 rano. Dyżurny komisariatu w Knurowie otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu zaparkowanego samochodu i wysłał na miejsce patrol policji.

Na miejscu funkcjonariusze zastali samochód marki Opel Astra z rozbitymi szybami. Właściciele auta poinformowali, że to ich sąsiad zniszczył pojazd przy użyciu młotka. Co ciekawe, mężczyzna zorientował się po ich reakcji, że zniszczył niewłaściwe auto, i po prostu odszedł, nie próbując nawet uciekać ani ukrywać, co przed chwilą zrobił.

Wandal był kompletnie pijany

Policjanci udali się pod adres 52-latka. Zastali go w mieszkaniu, był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyznał się do uszkodzenia auta i tłumaczył, że pomylił je z samochodem swojego przeciwnika. Dodał też, że wyrzucił młotek do śmietnika w pobliżu miejsca zdarzenia.

Mundurowi zatrzymali 52-latka i zabezpieczyli wyrzucone narzędzie. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 3 promile alkoholu. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki. Straty oszacowano na około 3000 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia. Sprawca przyznał się do popełnionego czynu i zobowiązał do naprawienia szkody. O dalszym losie podejrzanego ostatecznie zdecyduje sąd.

Zdjęcia z zatrzymania 52-letniego wandala z Knurowa: