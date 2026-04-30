Ciepła i słoneczna majówka. Idealny moment, by wyjść z domu

Majówka 2026 przypada tradycyjnie na początek maja i dla wielu osób oznacza kilka dni wolnego, które można wykorzystać na odpoczynek lub krótki wyjazd. 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, co sprzyja planowaniu dłuższego weekendu.

Dobra wiadomość jest taka, że wszystko wskazuje na bardzo przyjemną aurę. Według prognoz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatury w Śląskiem mogą przekraczać 20°C, a słońce będzie dominować przez większość dnia. Również w nocy temperatura ma być całkiem przyjemna. Według prognoz wynosić będzie od 5 do 12 stopni Celsjusza. Synoptycy na okres od 1 do 3 maja nie przewidują opadów.

To oznacza jedno – warunki będą wręcz idealne, by spędzić czas aktywnie, na świeżym powietrzu. Zamiast siedzieć w domu, warto wykorzystać tę okazję i odkryć ciekawe miejsca w regionie.

Gdzie na aktywną majówkę? Te miejsca w Śląskiem robią wrażenie

Województwo śląskie oferuje zaskakująco dużo możliwości dla osób, które chcą spędzić majówkę w ruchu. Jedną z ciekawszych opcji są beskidzkie trasy rowerowe – zróżnicowane, widokowe i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i bardziej doświadczonych rowerzystów, którzy szukają wyzwań. Godną polecenia jest Wiślana Trasa Rowerowa. Śląski etap rozpoczyna się na stacji kolejowej Wisła Uzdrowisko, a dalej prowadzi przez Ustroń, Skoczów, Ochaby, Drogomyśl, Zabłocie, Zarzecze, Chybie, Zabrzeg (przy Jeziorze Goczałkowickim) oraz Czechowice-Dziedzice do Kaniowa. Małopolski odcinek szlaku startuje w Jawiszowicach i kończy się 230 km dalej – w Szczucinie, przebiegając przez m.in. Oświęcim, Skawinę, Bulwary Wiślane w Krakowie, Niepołomice i Zalipie.

Natomiast jeśli ktoś preferuje spokojniejszą aktywność, świetnym wyborem będzie spacer wokół Jeziora Paprocany. To jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w regionie – z wygodną ścieżką, dostępem do natury i infrastrukturą sprzyjającą wypoczynkowi. Można tu zarówno spacerować, jak i wybrać się na przejażdżkę rowerową.

Zupełnie inny klimat oferuje Pustynia Błędowska. Rozległe, piaszczyste tereny przyciągają turystów, którzy chcą zobaczyć coś nietypowego i zrobić wrażenie na znajomych zdjęciami z „polskiej Sahary”. To dobre miejsce na dłuższy spacer i chwilę oddechu od miejskiego zgiełku.

Dla osób szukających większego wyzwania ciekawą propozycją jest zdobycie Babiej Góry. To najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich, który przy dobrej pogodzie oferuje spektakularne widoki. Wejście wymaga wysiłku i przygotowania, ale satysfakcja z osiągnięcia celu jest ogromna.

Dla żądnych przygody dobrym pomysłem jest wypad na kajaki. Kajaki Żyłka oferują kilka urozmaiconych tras, na przykład od Krupskiego Młyna do Kielczy (8 km), od Starego Ziętka do Kielczy (ok. 10 km) lub od Żyłki do Kielczy (ok. 14,5 km)

Oto inne pomysły na aktywną majówkę w Śląskiem: