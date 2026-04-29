Rozpoczął się pogrzeb Łukasza Litewki. Tak Polska żegna człowieka o wielkim sercu

Wojciech Kulig
2026-04-29 13:43

W Sosnowcu rozpoczęło się ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki. Uroczystość zgromadziła najważniejsze osoby w państwie – w kościele pw. św. Joachima obecni są m.in. premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki. Trumna z ciałem tragicznie zmarłego 36-latka została okryta biało-czerwoną flagą.

Galeria zdjęć 85

Sosnowiec stał się dziś miejscem pożegnania, które wykracza poza podziały polityczne. W ławach kościoła św. Joachima zasiedli obok siebie przedstawiciele różnych opcji, by oddać hołd człowiekowi, którego życie było misją pomocy innym. Obok premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego, na miejsce przybyli m.in. liderzy Lewicy - Włodzimierz Czarzasty oraz Magdalena Biejat, a także liczne grono parlamentarzystów i samorządowców.

Pod biało-czerwoną flagą

Najbardziej przejmującym widokiem jest trumna Łukasza Litewki spowita w narodowe barwy. To wyraz najwyższego szacunku państwa dla działalności społecznej i politycznej posła, który zginął tragicznie w wypadku rowerowym. Wojskowa asysta honorowa nadała ceremonii podniosły, a zarazem surowy charakter.

Morze kwiatów i zjednoczenie w bólu

Przed kościołem, mimo obecności najważniejszych oficjeli, nie zabrakło tych, dla których Litewka pracował najciężej - zwykłych mieszkańców regionu. Wcześniej pod świątynię zajechały karawany z kwiatami, które teraz wypełniają wnętrze kościoła

Cały kraj w zadumie

Obecność tak wielu osobistości z pierwszych stron gazet potwierdza, że postać Łukasza Litewki łączyła ludzi. Mimo słonecznego dnia, Sosnowiec pogrążony jest w głębokiej żałobie. Śmierć młodego, wysportowanego i pełnego pasji człowieka, który „podporządkował całe swoje życie pomaganiu”, jest dla wszystkich niewyobrażalną stratą. 

Łukasz Litewka był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków młodego pokolenia, znanym przede wszystkim jako „poseł od zwierząt”. Zasłynął unikalną kampanią wyborczą, w której zamiast własnych postulatów promował na billboardach psy do adopcji. Jako społecznik całym sercem angażował się w pomoc podopiecznym fundacji, seniorom oraz dzieciom w trudnej sytuacji. 36-letni parlamentarzysta zginął tragicznie w kwietniu 2026 roku w wypadku drogowym, pozostawiając po sobie tysiące wdzięcznych ludzi, którym bezinteresownie odmienił życie.

Galeria zdjęć 45
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

pogrzeb łukasza litewki