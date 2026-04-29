Ostatnie przygotowania do pogrzebu Łukasza Litewki. Żałobnicy dotarli pod kościół. "To był człowiek niezastąpiony"

W Sosnowcu trwają ostatnie przygotowania do pogrzebu Łukasza Litewki.

Na uroczystościach spodziewana jest duża liczba żałobników oraz przedstawiciele władz państwowych, w tym Karol Nawrocki.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Trwają ostatnie przygotowania

Wokół kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu od rana prowadzone są intensywne przygotowania do pogrzebu Łukasza Litewki. Teren został dokładnie zabezpieczony i odgrodzony barierkami. Na miejscu pracują liczne służby porządkowe, w tym policja, które czuwają nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości. W pobliżu świątyni rozmieszczono również lawety, które mają być wykorzystane w razie konieczności usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Widać, że organizatorzy przygotowali się na duże zainteresowanie wydarzeniem i znaczną liczbę uczestników.

W uroczystościach pogrzebowych udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, w wydarzeniu uczestniczyć będzie Karol Nawrocki wraz z małżonką. Parze Prezydenckiej towarzyszyć ma również podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Mateusz Kotecki.

W kościele i na cmentarzu wszystko zostało już przygotowane. Katafalki czekają na trumnę. Około godziny 12:30 przyjechał karawan.

Na miejscu tragedii Łukasz Litewki wciąż przybywa kwiatów, zniczy i maskotek

Drugiego takiego Łukasza nie będzie

Już parę godzin wcześniej na miejsce przybyli pierwsi uczestnicy uroczystości, aby zająć dogodne miejsce przy barierkach i oddać hołd zmarłemu posłowi. Według wstępnych szacunków organizatorów, w pogrzebie może wziąć udział nawet ponad 20 tysięcy osób.

Na miejscu jest reporter se.pl, który rozmawiał z jedną z osób, które współpracowały z posłem. Wśród żałobników spotkaliśmy Angelikę Woźniak z Fundacji Bajtel - Mysłowice Pomagają. W rękach trzymała piękną, okazałą wiązankę kwiatów - symbol wdzięczności za lata wspólnych działań dla mieszkańców Mysłowic i podopiecznych fundacji. Organizacja ta od 2017 roku wspiera dzieci, seniorów i osoby w trudnej sytuacji życiowej, a Łukasz Litewka był ich wiernym sojusznikiem.

- Znałam go i współpracował z miastem Mysłowice i z Fundacją Bajtel. To był bardzo dobry człowiek, z ogromnym sercem. Informacja o śmierci to był po prostu szok. Niedowierzanie, jak u większości Polaków. Trudno było w to uwierzyć. Pojechał pojeździć na rowerze, miał chwilę wolnego. Młody, wysportowany człowiek… To wszystko jest niewyobrażalne. (...) Można to porównać do straty Jana Pawła II. Drugiego takiego Łukasza nie będzie - Angelika Woźniak w rozmowie z reporterem „Super Expressu” nie kryła wzruszenia.

Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo online

Pogrzeb Łukasz Litewki odbędzie się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Organizacją uroczystości zajmuje się Kancelaria Sejmu. Wydarzenie będzie można śledzić w formie transmisji na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Dodatkowo przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym wyświetlana będzie relacja dla osób zgromadzonych na miejscu. Msza święta w kościele będzie transmitowana przez Telewizję Polską. Relacja będzie dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Sygnał zostanie udostępniony także innym mediom.

