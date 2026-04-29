"Zabieramy ze sobą to, co zdążyliśmy innym ofiarować". Tak biskup żegna Łukasza Litewkę

Zuzanna Sekuła
2026-04-29 13:55

W czasie uroczystości pogrzebowych Łukasza Litewki w Sosnowcu biskup Artur Ważny wygłosił poruszające słowa, które stały się jednym z najmocniejszych momentów ceremonii. Hierarcha zaznaczył, że człowiek odchodzi nie z dobrami materialnymi, lecz z tym, co zdołał ofiarować innym - dobrem, które zostaje w pamięci i sercach ludzi.

  • Biskup Artur Ważny pożegnał Łukasza Litewkę, akcentując, że najważniejszym śladem po człowieku pozostaje dobro pozostawione innym.
  • W poruszającej homilii hierarcha nawiązał do życia wypełnionego pomocą potrzebującym.
  • Biskup tym samym podkreślił społeczne i charytatywne dziedzictwo młodego polityka.

Przemowa biskupa na pogrzebie Łukasza Litewki

W trakcie ceremonii pogrzebowej 36-letniego posła Łukasza Litewki w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu, po odznaczeniu go pośmiertnie przez prezydenta Karola Nawrockiego, padły słowa, które poruszyły zgromadzonych żałobników. Biskup Artur Ważny w swojej homilii odniósł się do sensu życia, przemijania i pozostawionego po człowieku dobra.

- Zabieramy ze sobą to, co zdążyliśmy innym ofiarować - powiedział hierarcha, podkreślając, że miarą życia nie jest jego długość, lecz ślad, jaki pozostawia w sercach innych ludzi.

Słowa biskupa wybrzmiały szczególnie mocno w kontekście działalności Łukasza Litewki, który znany był z zaangażowania społecznego i pomocy osobom potrzebującym: dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz zwierzętom. Uroczystości pogrzebowe w Sosnowcu zgromadziły tłumy żałobników oraz przedstawicieli władz państwowych. Wszyscy przyszli, by pożegnać młodego polityka, którego śmierć w tragicznym wypadku poruszyła cały kraj.

Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo online

Pogrzeb Łukasz Litewki odbędzie się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Organizacją uroczystości zajmuje się Kancelaria Sejmu. Wydarzenie będzie można śledzić w formie transmisji na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Dodatkowo przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym wyświetlana będzie relacja dla osób zgromadzonych na miejscu. Msza święta w kościele będzie transmitowana przez Telewizję Polską. Relacja będzie dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Sygnał zostanie udostępniony także innym mediom. 

