Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo w internecie. Gdzie i o której oglądać uroczystość?

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 kwietnia w Sosnowcu.

Msza święta rozpocznie się o 13:30 w kościele pw. św. Joachima, przewodniczyć jej będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Pogrzeb Łukasza Litewki – transmisja na żywo. Gdzie oglądać?

Pogrzeb Łukasz Litewki odbędzie się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Organizacją uroczystości zajmuje się Kancelaria Sejmu. Wydarzenie będzie można śledzić w formie transmisji na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Dodatkowo przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym wyświetlana będzie relacja dla osób zgromadzonych na miejscu. Msza święta w kościele będzie transmitowana przez Telewizję Polską. Relacja będzie dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Sygnał zostanie udostępniony także innym mediom. Poniżej transmisja z pogrzebu, dostępna u nas na stronie

O której pogrzeb Łukasza Litewki?

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpoczną się o godzinie 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Gdzie zostanie pochowany Łukasz Litewka? Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. Zgodnie z wolą rodziny zmarłego, ceremonia na cmentarzu nie będzie transmitowana i odbędzie się bez udziału mediów.

Dzięki transmisji na żywo osoby, które nie mogą pojawić się w Sosnowcu, będą miały możliwość uczestniczenia w ostatnim pożegnaniu posła i oddania mu hołdu na odległość.

Prośba bliskich Łukasza Litewki

- Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli - napisali bliscy Łukasza Litewki w mediach społecznościowych.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka był jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych parlamentarzystów. Zanim trafił do Sejmu, działał w samorządzie jako radny, gdzie angażował się w sprawy mieszkańców i inicjatywy społeczne.

W swojej działalności politycznej szczególny nacisk kładł na pomoc osobom potrzebującym, działania charytatywne oraz poprawę jakości życia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Znany był z bezpośredniego kontaktu i aktywności w mediach społecznościowych, gdzie nagłaśniał problemy i organizował wsparcie dla konkretnych osób czy rodzin. Litewka angażował się w akcje pomocowe, zbiórki i inicjatywy oddolne, wykorzystując swoją rozpoznawalność do mobilizowania ludzi do działania. Dla wielu osób był przykładem polityka bliskiego ludziom - aktywnego nie tylko na forum parlamentu, ale przede wszystkim w codziennym życiu mieszkańców swojego regionu. Zmarł w wieku 36 lat potrącony przez samochód osobowy