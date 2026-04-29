Przed pogrzebem Łukasza Litewki pojawiło się ostrzeżenie. Chodzi o pieniądze! "Bądźcie ostrożni"

Pogrzeb Łukasza Litewki

Łukasz Litewka odszedł na zawsze 23 kwietnia. Niedługo później pojawiły się informacje o ostatnim pożegnaniu i pochówku tragicznie zmarłego 36-latka. Wiadomo, że lubianego i bardzo szanowanego posła w miejsce ostatniego spoczynku będzie chciało odprawić mnóstwo osób. Ci, którzy nie pojawią się w Sosnowcu, gdzie odbędą się uroczystości, będą mogli śledzić relację z wydarzenia w telewizji oraz internecie.

Pogrzeb będzie miał charakter państwowy i będzie transmitowany przez Telewizję Polską. Rozpocznie się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13.30 w kościele pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Od ok. godziny 9 do godziny 17 (w środę, 29 kwietnia), wystąpią utrudnienia w ruchu. Zamknięte zostaną ul. Popiełuszki, ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK 94 na ul. Zuzanny, zjazd z DK 94 na ul. 3 Maja - czytamy na facebookowym profilu Litewki.

Zobacz także: Ostatnie przygotowania do pogrzebu Łukasza Litewki. Pierwsi żałobnicy dotarli pod kościół. "To był człowiek niezastąpiony"

To bardzo ważne informacje dla wszystkich, którzy przyjadą na pogrzeb Łukasza. Szczególnie jeśli będą poruszać się autami.

Osoby, które na pogrzeb przyjadą samochodami proszone są o parkowanie na terenie ArcelorMittal Park - ZPS Sosnowiec (ul. Plac Zagłębia 1) oraz na parkingach przy ul. 3 Maja (przy Górce Środulskiej). Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym będą transmitowane uroczystości. Zgodnie z wolą rodziny uroczystości na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Zwracamy się z prośbą o uszanowanie tej decyzji - dodali bliscy zmarłego.

Zobacz także: Tu spocznie Łukasz Litewka! Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu. Mamy zdjęcia

Ważne ostrzeżenie przed pogrzebem Łukasza Litewki

Ceremonia pogrzebowa będzie wydarzeniem, które przyciągnie wiele osób pragnących oddać hołd Litewce nie tylko samą obecnością, ale i poprzez finansowe wsparcie potrzebujących, dlatego w sieci pojawił się komunikat dotyczący... pieniędzy. Chodzi o możliwe próby oszustw przez tych, którzy będą chcieli wykorzystać sytuację, a także nazwisko i renomę Litewki.

W internecie pojawiło się niestety dużo kont i grup pn. Team Litewka. Bądźcie ostrożni komu przekazujecie pieniądze - można przeczytać na facebookowym koncie zmarłego.

Zobacz także: W dzień pogrzebu Łukasza Litewki zrobiono to na dachu Sejmu. Poruszające

To wyjątkowo ważne słowa, szczególnie w czasie, gdy prób naciągania i oszustw w sieci nie brakuje. Ponieważ bliscy Litewki prosili, by na pogrzeb Łukasza nie kupować kwiatów, za to wspomóc potrzebujących, tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, komu się przekazuje pieniądze.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli - napisali bliscy Łukasza Litewki w mediach społecznościowych.

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka - pogrzeb. Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu. Mamy zdjęcia!

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat