Pogrzeb Łukasza Litewki. Rodzina ma prośbę do żałobników. "Będziemy wdzięczni za uszanowanie"

Adrian Teliszewski
2026-04-26 20:08

Śmierć Łukasza Litewki poruszyła całą Polskę. Społecznik i polityk znany ze swojej bezinteresownej pomocy innym, zmarł nagle i tragicznie, pozostawiając pogrążonych w żałobie bliskich i tysiące ludzi, którzy podziwiali jego działalność. Rodzina Łukasza Litewki wystosowała niezwykle wzruszającą prośbę do żałobników w związku z zaplanowanym na środę (29 kwietnia) pogrzebem.

  • Bliscy Łukasza Litewki proszą, aby zamiast kwiatów na pogrzeb, uczcić jego pamięć poprzez gesty dobroci.
  • Sugerowane działania to pomoc potrzebującym, wpłaty na zbiórki charytatywne lub wsparcie schronisk i organizacji pomocowych.
  • Prośba ta ma na celu kontynuowanie misji Łukasza Litewki.

Wzruszająca prośba bliskich Łukasza Litewki do żałobników

Działalność Łukasza Litewki na rzecz innych była szeroko znana i ceniona, a jego nagła śmierć pozostawiła poczucie straty wśród tych, którzy go znali i podziwiali. W związku z uroczystościami pogrzebowymi, rodzina Łukasza Litewki zwróciła się do żałobników z apelem. Zamiast kwiatów i wieńców, które często towarzyszą ostatniemu pożegnaniu, bliscy poprosili o konkretne działania, które odzwierciedlałyby wartości, jakimi kierował się zmarły. Bliscy nie wskazują konkretnego celu czy fundacji, lecz proszą o dowolny gest dobroci wykonany w stosunku do potrzebujących.

- Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli - napisali bliscy Łukasza Litewki w mediach społecznościowych.

Kiedy pogrzeb Łukasza Litewki?

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 29 kwietnia o godz. 13.30 w kościele św. Joachima w Sosnowcu (dzielnica Zagórze). Mszy świętej będzie przewodził biskup sosnowiecki Artur Ważny. Ta część uroczystości będzie miała charakter państwowy.

Pochówek nastąpi na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter ściśle prywatny. Wezmą w niej udział członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele oraz współpracownicy Łukasza Litewki.

