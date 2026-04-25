Wskazano miejsce pogrzebu Łukasza Litewki. Na tym cmentarzu spoczywa Edward Gierek

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-04-25 20:44

Łukasz Litewka, znany działacz społeczny i polityk, zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu, na tej samej nekropolii, gdzie spoczywa Edward Gierek. Ceremonia żałobna rozpocznie w najbliższą środę, 29 kwietnia, o godzinie 13:30 w sosnowieckim kościele św. Joachima. Uroczystości będą miały charakter państwowy z częścią prywatną.

Łukasz Litewka
Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej
  • Łukasz Litewka zostanie pochowany w środę, 29 kwietnia na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Na tej samej nekropolii spoczywa Edward Gierek.
  • Nabożeństwo żałobne zaplanowano w kościele św. Joachima w Sosnowcu.
  • Pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy, jednak część uroczystości będzie prywatna.

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki: Pogrzeb w Sosnowcu

Łukasz Litewka zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu, tym samym, na którym spoczywa Edward Gierek. Informację o miejscu pochówku potwierdził prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Jak ustalił "Super Express", uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę, 29 kwietnia. Rozpoczną się one o godzinie 13:30 w parafii św. Joachima w dzielnicy Zagórze, najstarszym kościele w Sosnowcu.

Podczas nabożeństwa planowane są przemówienia, a cała uroczystość z kościoła ma być transmitowana, by umożliwić pożegnanie posła szerszemu gronu osób. Późniejsza ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter ściśle prywatny. Wezmą w niej udział członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele oraz współpracownicy Łukasza Litewki.

Pogrzeb będzie miał charakter państwowy z częścią prywatną

Ceremonia pogrzebowa Łukasza Litewki będzie miała charakter państwowy, co świadczy o uznaniu jego zasług dla kraju. Taki status uroczystości oznacza, że w pożegnaniu wezmą udział najwyżsi przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także przedstawiciele różnych instytucji. To podkreśla, jak ważną postacią był Łukasz Litewka w polskiej polityce i życiu społecznym. Mimo publicznego charakteru, bliscy zmarłego zdecydowali, że część uroczystości, zwłaszcza ta na cmentarzu, będzie miała charakter prywatny.

