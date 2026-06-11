Wyjątkowe obchody Nocy Świętojańskiej w Sosnowcu

Sosnowieckie Egzotarium szykuje dla mieszkańców niezwykłe wydarzenie z okazji Nocy Świętojańskiej. Zabawa wystartuje w sobotę, 20 czerwca o godzinie 20.00 i potrwa do późnych godzin wieczornych.

Jest to doskonała okazja dla osób pragnących poczuć magię najkrótszej nocy w roku, odkrywając przy tym tajemnice starych słowiańskich wierzeń związanych z naturą i żywiołem ognia.

Harmonogram imprezy został tak skomponowany, by zadowolić różnorodne gusta. Wśród zaplanowanych aktywności znajdziemy m.in.:

zwiedzanie Egzotarium po zmroku z przewodnikiem,

tematyczne warsztaty edukacyjne,

wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku,

zajęcia jogi przy świetle księżyca,

emocjonującą grę terenową pod hasłem „Kwiat Paproci",

zapierający dech w piersiach występ teatru ognia Inferis.

Twórcy wydarzenia obiecują niepowtarzalny nastrój, gwarantujący doskonałe połączenie relaksu, dobrej zabawy i bliskości z przyrodą.

Legenda Kwiatu Paproci ożyje w Egzotarium

Tradycja Nocy Świętojańskiej od pokoleń wiąże się z mistycyzmem i magią. W dawnych czasach wierzono, że przyroda zyskuje w tym czasie potężną moc, a ten, komu uda się odnaleźć mityczny Kwiat Paproci, może liczyć na wielkie szczęście i dobrobyt.

Dawniej wierzono, że tej jednej nocy natura ma wyjątkową moc, a odnalezienie legendarnego kwiatu paproci przynosi szczęście. My nie obiecujemy bogactwa, ale gwarantujemy klimat, którego długo nie zapomnicie - zachęcają do udziału organizatorzy.

Mimo braku obietnic dotyczących znalezienia prawdziwego skarbu, gospodarze imprezy gwarantują niepowtarzalną atmosferę i niezapomniane przeżycia dla wszystkich obecnych.

Warto pamiętać, że ilość miejsc uprawniających do wstępu na wydarzenie jest ściśle limitowana. Karty wstępu można nabyć w kasach Egzotarium oraz za pośrednictwem internetu, a koszt udziału w Nocy Świętojańskiej to 119 złotych.

Organizatorzy zalecają szybkie podjęcie decyzji o zakupie biletów, ponieważ impreza cieszy się ogromną popularnością, a wolne miejsca znikają w błyskawicznym tempie.

Tak prezentuje się egzotarium: