Noc Świętojańska w Egzotarium. Kwiat Paproci, teatr ognia i joga przy księżycu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-11 12:11

Blask ogniska, dawne słowiańskie obrzędy i niepowtarzalny klimat – tak zapowiada się Noc Świętojańska w sosnowieckim Egzotarium. Już 20 czerwca na gości czeka nocne zwiedzanie obiektu, gra terenowa w poszukiwaniu Kwiatu Paproci oraz spektakularny pokaz teatru ognia.

Egzotarium noc świętojańska

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Autor: Egzotarium Sosnowiec/ Facebook

Wyjątkowe obchody Nocy Świętojańskiej w Sosnowcu

Sosnowieckie Egzotarium szykuje dla mieszkańców niezwykłe wydarzenie z okazji Nocy Świętojańskiej. Zabawa wystartuje w sobotę, 20 czerwca o godzinie 20.00 i potrwa  do późnych godzin wieczornych.

Jest to doskonała okazja dla osób pragnących poczuć magię najkrótszej nocy w roku, odkrywając przy tym tajemnice starych słowiańskich wierzeń związanych z naturą i żywiołem ognia.

Harmonogram imprezy został tak skomponowany, by zadowolić różnorodne gusta. Wśród zaplanowanych aktywności znajdziemy m.in.:

  • zwiedzanie Egzotarium po zmroku z przewodnikiem,
  • tematyczne warsztaty edukacyjne,
  • wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku,
  • zajęcia jogi przy świetle księżyca,
  • emocjonującą grę terenową pod hasłem „Kwiat Paproci",
  • zapierający dech w piersiach występ teatru ognia Inferis.

Twórcy wydarzenia obiecują niepowtarzalny nastrój, gwarantujący doskonałe połączenie relaksu, dobrej zabawy i bliskości z przyrodą.

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Legenda Kwiatu Paproci ożyje w Egzotarium

Tradycja Nocy Świętojańskiej od pokoleń wiąże się z mistycyzmem i magią. W dawnych czasach wierzono, że przyroda zyskuje w tym czasie potężną moc, a ten, komu uda się odnaleźć mityczny Kwiat Paproci, może liczyć na wielkie szczęście i dobrobyt.

Dawniej wierzono, że tej jednej nocy natura ma wyjątkową moc, a odnalezienie legendarnego kwiatu paproci przynosi szczęście. My nie obiecujemy bogactwa, ale gwarantujemy klimat, którego długo nie zapomnicie - zachęcają do udziału organizatorzy.

Mimo braku obietnic dotyczących znalezienia prawdziwego skarbu, gospodarze imprezy gwarantują niepowtarzalną atmosferę i niezapomniane przeżycia dla wszystkich obecnych.

Warto pamiętać, że ilość miejsc uprawniających do wstępu na wydarzenie jest ściśle limitowana. Karty wstępu można nabyć w kasach Egzotarium oraz za pośrednictwem internetu, a koszt udziału w Nocy Świętojańskiej to 119 złotych.

Organizatorzy zalecają szybkie podjęcie decyzji o zakupie biletów, ponieważ impreza cieszy się ogromną popularnością, a wolne miejsca znikają w błyskawicznym tempie.

Tak prezentuje się egzotarium:

Egzotarium w Sosnowcu
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