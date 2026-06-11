Pogoda w Katowicach: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Katowicach przyniesie wyraźną zmianę aury. Choć rozpocznie się bardzo przyjemnie i ciepło, to już sobota przyniesie załamanie pogody z opadami deszczu. Temperatura będzie systematycznie spadać z dnia na dzień, a wiatr stopniowo nabierze siły. Najcieplej będzie w piątek, a najchłodniej w niedzielę.

Piątek, 12 czerwca: najcieplejszy dzień weekendu

Początek weekendu w Katowicach zapowiada się najlepiej z całego okresu. Piątek będzie pogodny, z niewielkim zachmurzeniem, co pozwoli cieszyć się słońcem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 21 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym. Nocą temperatura spadnie do około 10°C. Wiatr będzie słaby, jego prędkość wyniesie średnio 2 m/s. Symboliczne opady deszczu nie powinny być w ogóle odczuwalne.

Sobota, 13 czerwca: załamanie pogody

W sobotę mieszkańcy Katowic odczują wyraźne pogorszenie warunków. Niebo zasnuje się chmurami, z których pojawią się opady deszczu. Choć prognozowane są jako słabe, ich suma będzie odczuwalna. Temperatura maksymalna spadnie do około 18 stopni Celsjusza, a minimalna utrzyma się na poziomie około 12°C. Zdecydowanie silniej powieje też wiatr, osiągając prędkość około 4 m/s. To będzie dzień, w którym parasol może okazać się niezbędny.

Niedziela, 14 czerwca: chłodne i pochmurne zakończenie weekendu

Ostatni dzień weekendu w Katowicach nie przyniesie poprawy, jeśli chodzi o temperaturę. Będzie to najchłodniejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 17 stopni Celsjusza. Nocą słupki rtęci pokażą około 10°C. Dobrą wiadomością jest jednak to, że deszcz praktycznie zaniknie. Niebo pozostanie jednak całkowicie zachmurzone. Wiatr jeszcze bardziej przybierze na sile, osiągając prędkość około 5 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Katowicach przy takiej pogodzie?

Piątkowa aura będzie sprzyjać wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. To idealny moment na dłuższy spacer po parkach, spotkanie ze znajomymi w ogródkach restauracyjnych czy po prostu relaks w mieście. Z kolei deszczowa sobota skłania do poszukania alternatyw pod dachem. Można wybrać się do kina, na wystawę albo spędzić czas w jednej z kawiarni. Niedziela, choć chłodna i wietrzna, będzie już bezdeszczowa. Spacer będzie możliwy, ale warto założyć cieplejsze ubranie. To także dobra okazja na rodzinny obiad w restauracji lub odwiedzenie miejsc, gdzie pogoda nie odgrywa kluczowej roli.

Dane pogodowe: OpenWeather