Śledztwo po śmierci Łukasza Litewki. Prokuratura wyjaśnia zagadkę tablic rejestracyjnych i telefonu

Adrian Teliszewski
2026-04-25 16:30

W sobotę, 25 kwietnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian, przekazał nowe ustalenia ze śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Śledczy wyjaśnili, dlaczego na zdjęciach z miejsca zdarzenia Mitsubishi 57-letniego Sosnowiczanina nie miało tablic rejestracyjnych oraz co stało się z jego komórką.

Śmierć Łukasza Litewki. Co z tablicami Mitsubishi i telefonem?

W sobotnie popołudnie, 25 kwietnia, rzecznik sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej zorganizował briefing, podczas którego zrelacjonował postępy w sprawie tragicznego w skutkach zdarzenia z Łukaszem Litewką. Wiele kontrowersji wywołała fotografia rozbitego Mitsubishi Colta, na której pojazd pozbawiony był tablic rejestracyjnych. Prok. Bartosz Kilian rozwiał te wątpliwości, tłumacząc, że w chwili wypadku samochód posiadał tablice, jednak śledczy zdemontowali je w ramach zabezpieczania dowodów. Przedstawiciel prokuratury dodał również, że samochód podejrzanego był w pełni sprawny technicznie.

Kolejnym istotnym wątkiem w sprawie jest telefon komórkowy 57-letniego kierowcy z Sosnowca, któremu zarzuca się spowodowanie tragedii. Urządzenie to również trafiło w ręce policji. Obecnie śledczy sprawdzają, czy tuż przed zderzeniem mężczyzna nie korzystał z telefonu. Na ten moment odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze znana.

Wypadek Łukasza Litewki. Prokuratura w Sosnowcu apeluje do świadków

Przedstawiciele organów ścigania ponowili swoją prośbę do osób, które widziały moment zdarzenia z czwartku, 23 kwietnia, o pilny kontakt. Prok. Bartosz Kilian poinformował, że do tej pory na policję nie zgłosił się żaden bezpośredni świadek tragedii. Rzecznik zaapelował jednocześnie do społeczeństwa o powstrzymanie się od samodzielnych prób rekonstrukcji wypadku i ujawniania danych osobowych 57-letniego kierowcy. 

- Jesteśmy o krok od nawoływania do popełnienia linczu - stwierdził prok. Kilian.

