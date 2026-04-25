Śledztwo po śmierci Łukasza Litewki. Prokuratura wyjaśnia zagadkę tablic rejestracyjnych i telefonu

Prokurator Bartosz Kilian, pełniący funkcję rzecznika sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej, ujawnił kolejne szczegóły postępowania badającego śmiertelny wypadek z udziałem Łukasza Litewki.

Śledczy poinformowali, jaka była przyczyna braku tablic rejestracyjnych na Mitsubishi, za którego kierownicą siedział 57-letni mieszkaniec Sosnowca, a także zabezpieczyli jego telefon.

Organy ścigania wzywają opinię publiczną do zaprzestania nagonki na podejrzanego i proszą o cierpliwość, aby móc dokładnie zbadać wszystkie okoliczności tragedii.

Śmierć Łukasza Litewki. Co z tablicami Mitsubishi i telefonem?

W sobotnie popołudnie, 25 kwietnia, rzecznik sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej zorganizował briefing, podczas którego zrelacjonował postępy w sprawie tragicznego w skutkach zdarzenia z Łukaszem Litewką. Wiele kontrowersji wywołała fotografia rozbitego Mitsubishi Colta, na której pojazd pozbawiony był tablic rejestracyjnych. Prok. Bartosz Kilian rozwiał te wątpliwości, tłumacząc, że w chwili wypadku samochód posiadał tablice, jednak śledczy zdemontowali je w ramach zabezpieczania dowodów. Przedstawiciel prokuratury dodał również, że samochód podejrzanego był w pełni sprawny technicznie.

Kolejnym istotnym wątkiem w sprawie jest telefon komórkowy 57-letniego kierowcy z Sosnowca, któremu zarzuca się spowodowanie tragedii. Urządzenie to również trafiło w ręce policji. Obecnie śledczy sprawdzają, czy tuż przed zderzeniem mężczyzna nie korzystał z telefonu. Na ten moment odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze znana.

Wypadek Łukasza Litewki. Prokuratura w Sosnowcu apeluje do świadków

Przedstawiciele organów ścigania ponowili swoją prośbę do osób, które widziały moment zdarzenia z czwartku, 23 kwietnia, o pilny kontakt. Prok. Bartosz Kilian poinformował, że do tej pory na policję nie zgłosił się żaden bezpośredni świadek tragedii. Rzecznik zaapelował jednocześnie do społeczeństwa o powstrzymanie się od samodzielnych prób rekonstrukcji wypadku i ujawniania danych osobowych 57-letniego kierowcy.

- Jesteśmy o krok od nawoływania do popełnienia linczu - stwierdził prok. Kilian.

14

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje