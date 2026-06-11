Nagły zwrot ws. Iranu. Donald Trump odwołał planowane bombardowania

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-11 20:41

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że odwołał zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran. Jak przekazał, rozmowy dotyczące porozumienia z Teheranem osiągnęły przełom, a wszystkie kluczowe ustalenia zostały zaakceptowane przez uczestniczące w negocjacjach państwa. Termin i miejsce podpisania dokumentu mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

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Autor: AKPA Donald Trump przemawia przy mównicy z mikrofonem. Ubrany w granatowy garnitur, białą koszulę i czerwony krawat. Po lewej widoczna flaga USA. Zdjęcie ilustruje temat negocjacji USA-Iran oraz ich wpływu na ceny ropy na Super Biznes.

W czwartek (11 czerwca) Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o rezygnacji z planowanych działań militarnych przeciwko Iranowi.

W związku z tym, że rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały doprowadzone do najwyższego szczebla irańskiego przywództwa i zatwierdzone, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki odwołałem zaplanowane na dziś wieczór ataki i bombardowania Iranu - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Amerykański przywódca przekazał również, że negocjacje zakończyły się osiągnięciem porozumienia, które zostało zaakceptowane przez wszystkie zaangażowane strony.

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Rozmowy oraz końcowe punkty zostały, zarówno co do koncepcji, jak i w najdrobniejszych szczegółach, zatwierdzone przez wszystkie zaangażowane strony, w tym przez Stany Zjednoczone, Izrael, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Turcję, Pakistan, Bahrajn, Kuwejt, Jordanię, Egipt i inne - dodał.

Trump zaznaczył jednocześnie, że morska blokada Iranu pozostanie utrzymana do czasu ostatecznego sfinalizowania porozumienia. Jak zapewnił, szczegóły dotyczące miejsca i terminu podpisania dokumentu zostaną podane wkrótce.

Na razie informacji przekazanych przez prezydenta USA nie potwierdziły władze w Teheranie. Media zwracają uwagę, że Trump już kilkukrotnie w ostatnich miesiącach zapowiadał rychłe zawarcie porozumienia z Iranem.

Jeszcze wcześniej tego samego dnia amerykański przywódca ostrzegał, że siły USA mogą przeprowadzić w nocy silne uderzenie na Iran. Zapowiadał również możliwość przejęcia wyspy Chark, uznawanej za kluczowy punkt irańskiego sektora naftowego.

Tymczasem, jak podała agencja Reuters, mimo wzajemnych ostrzałów z ostatniej nocy przedstawiciele USA i Iranu nadal wymieniają informacje dotyczące memorandum porozumienia. Według irańskich źródeł osiągnięto już porozumienie polityczne, jednak część kwestii wymaga jeszcze dopracowania. Jedną z nich pozostaje mechanizm uwolnienia dziesiątek miliardów dolarów pochodzących z irańskich dochodów naftowych, które zostały zamrożone na zagranicznych kontach bankowych.

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DONALD TRUMP