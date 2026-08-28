Uśmiech powoli wraca na twarz małego Oliwiera. Wiadomo, do kogo trafi chłopiec

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-28 18:58

Stan ośmiomiesięcznego Oliwiera, którego rodzice zginęli w wypadku na krakowskim Podgórzu, wyraźnie się poprawił. Chłopiec opuścił intensywną terapię i przebywa na oddziale chirurgii. Jak podaje Fakt.pl, sąd zdecydował już, kto otoczy go opieką.

Jak informuje Fakt.pl, od czasu tragedii przy chłopcu nieustannie czuwają jego bliscy. Babcia przebywa przy szpitalnym łóżku, a pozostali członkowie rodziny zmieniają się, aby Oliwier ani przez chwilę nie był sam. Dziadek dziecka, pan Andrzej, powiedział dla Fakt.pl, że wnuk z każdym dniem staje się silniejszy. – Dziękujemy Bogu, że zaczyna się uśmiechać. Był zawsze bardzo wesołym dzieckiem i ten uśmiech powoli mu wraca – przekazał.

Chłopiec nie wymaga już leczenia na oddziale intensywnej terapii. Obecnie przebywa na chirurgii, a jego stan się poprawia.

Brat Mateusza zaopiekuje się chłopcem

W piątek, 28 sierpnia, krakowski sąd wydał postanowienie dotyczące opieki nad Oliwierem. Jak wyjaśnił Fakt.pl, rzecznik do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie, dziecko ma już zapewnioną bieżącą opiekę i reprezentację prawną. Dziadek Oliwiera potwierdził portalowi, że opiekę nad wnukiem będzie sprawował brat zmarłego Mateusza.

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Rodzice Oliwiera zginęli na Podgórzu

Do tragedii doszło 22 sierpnia w rejonie ulic Solnej i Nadwiślańskiej w Krakowie. Samochód zjechał z drogi i uderzył w znajdującą się na chodniku rodzinę. Klaudia i Mateusz, oboje w wieku 32 lat, zmarli wskutek odniesionych obrażeń, natomiast ich syn został ciężko ranny.

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Kierujący volkswagenem Hubert B. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Został tymczasowo aresztowany i nie przyznał się do winy. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają śledczy.

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