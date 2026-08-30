Samochód rozerwany po uderzeniu w drzewo na DK11. Jedna osoba ranna

Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę we wczesnych godzinach porannych. Na drodze krajowej nr 11 w okolicach miejscowości Kostów (powiat kluczborski) dostawczak zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Konstrukcja samochodu została dosłownie rozerwana.

Jedna osoba poszkodowana. Trafiła pod opiekę ratowników

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W rozbitym pojeździe przebywał tylko kierowca.

- Zdarzenie drogowe DK11 dnia 30.08.2026r. o godz. 08:25 W pobliżu miejscowości Kostów doszło do zdarzenia drogowego- samochód dostawczy z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi i uderzył w drzewo - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Przybyli na miejsce ratownicy medyczni udzielili pomocy poszkodowanemu, który został zabrany do szpitala.

Na ten moment nie są znane dokładne przyczyny, dla których kierujący uderzył w drzewo. Okoliczności zdarzenia ustala policja.

Utrudnienia na trasy. Służby w akcji

Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 11 muszą liczyć się z utrudnieniami. Przejazd w rejonie wypadku jest utrudniony.

- Na czas prowadzonych działań ruch odbywa się wahadłowo, więc kierowcy mogą spodziewać się utrudnień

- przekazali strażacy.

Akcja ratownicza oraz usuwanie skutków rozbicia pojazdu wymagały zaangażowania wielu zastępów.

- Do działań zadysponowano: JRG Kluczbork, OSP Byczyna, OSP Kostów, PRM, Policja

- poinformowano.

Służby apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.