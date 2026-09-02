Makabra na popularnej trasie turystycznej. 16 osób nie żyje, 28 rannych po katastrofie autobusu

Autobus przewrócił się na popularnej trasie turystycznej

Według egipskiego ministerstwa zdrowia autobus przewrócił się na odcinku drogi prowadzącej z Dahab do Nuwajbi — regionu uwielbianego przez turystów za nurkowanie w Morzu Czerwonym i malownicze krajobrazy. Jak podaje agencja Anadolu, cytowana przez Qazinform, do wypadku doszło przed miejscowością Al‑Saada. Na miejsce natychmiast wysłano 20 karetek pogotowia.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Ofiary na miejscu, ranni w szpitalach

Zagraniczne media zgodnie informują, że wszystkie 16 ofiar zginęło na miejscu. 28 rannych przewieziono do okolicznych szpitali, gdzie — jak podkreśla egipski minister zdrowia Khaled Abdel Ghaffar — medycy pracują „z pełną wydajnością”, a placówki podniesiono w stan najwyższej gotowości.

Minister polecił zapewnić pełne zaopatrzenie w leki i sprzęt oraz utrzymywać stałą koordynację z władzami Synaju Południowego. W oświadczeniu resort przekazał kondolencje rodzinom ofiar i życzył szybkiego powrotu do zdrowia poszkodowanym.

Przyczyny tragedii nadal nieznane

Jak podaje SRF, przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona. Wskazuje się jednak, że w Egipcie wypadki drogowe są częste i często wynikają z ryzykownej jazdy, złego stanu technicznego pojazdów oraz słabej kontroli przestrzegania przepisów. Statystyki są przerażające — według egipskiej agencji statystycznej w ubiegłym roku na drogach zginęło niemal 6000 osób.

To już drugi taki dramat w ciągu niespełna miesiąca

Zaledwie trzy tygodnie temu w prowincji Ismailia doszło do innego poważnego wypadku — zginęło tam 15 osób, a 32 zostały ranne. Informacje te potwierdzają zarówno PAP, jak i zagraniczne media, które przypominają o fatalnym stanie bezpieczeństwa na egipskich drogach.

Synaj Południowy: raj dla turystów, ale niebezpieczne drogi

Region, w którym doszło do tragedii, jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w Egipcie — to tu znajdują się Dahab, Nuwajba i słynny kurort Szarm el‑Szejk. Malownicze wybrzeże Morza Czerwonego przyciąga tysiące turystów, ale wąskie i kręte drogi Synaju od lat uchodzą za niebezpieczne.

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