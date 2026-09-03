Nie żyje sopocka pisarka i autorka powieści psychologicznych. Monika Koszewska miała 51 lat

Sopot zajmował szczególne miejsce w życiu Moniki Koszewskiej

Z Trójmiastem związana była nie tylko zawodowo, ale również prywatnie i artystycznie. To właśnie w Sopocie mieszkała i pracowała, a nadmorskie miasto oraz jego mieszkańcy niejednokrotnie inspirowali ją podczas pisania kolejnych historii. Lokalny charakter miały także wydarzenia związane z jej twórczością.

Monika Koszewska była autorką 14 książek. Łączny nakład sprzedanych egzemplarzy jej powieści przekroczył 40 tysięcy. Literatura nie była jednak jedyną dziedziną jej twórczości. Pisała także teksty piosenek.

W swoich książkach często skupiała się na problemach ukrytych za fasadą codziennego życia. Bohaterowie jej powieści mierzyli się z kryzysami rodzinnymi, samotnością, uzależnieniami czy konsekwencjami podejmowanych decyzji. Autorkę szczególnie interesowały momenty, w których człowiek zostaje postawiony przed trudnym wyborem i musi zmierzyć się z jego skutkami.

Napisała 14 książek. Poruszała w nich trudne tematy

Karierę literacką rozpoczęła od powieści „Kiedyś nadejdzie ten dzień”. W kolejnych latach na rynku ukazały się m.in. „Na skraju przepaści”, „Zanurzone w zatraceniu”, „Naiwna”, „Niewinni nie ponoszą kary” i „Kara dosięgnie każdego”. Sięgała również po historie inspirowane prawdziwymi postaciami. W ten sposób powstały książki „Niepokorna, niezłomna Krystyna Skarbek” oraz „Andrzej Kowerski. Szpieg bez cienia”.

Koszewska angażowała się również w inicjatywy charytatywne.

Kolejna książka Moniki Koszewskiej miała ukazać się jeszcze w tym roku

Pisarka pracowała nad kolejnymi projektami niemal do końca życia. Jak podaje portal trojmiasto.pl, na 12 września 2026 roku zaplanowano premierę „Pokonując przepaść”. To thriller psychologiczny rozwijający historię dotyczącą problemu uzależnienia. Jeszcze przed śmiercią autorki książkę można było zamawiać w przedsprzedaży.

Rodzina Moniki Koszewskiej, informując o jej śmierci, poprosiła jednocześnie o uszanowanie prywatności najbliższych. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze losy przygotowanej przez pisarkę publikacji. Kolejne informacje w tej sprawie będą pojawiały się na profilach autorki w mediach społecznościowych.

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