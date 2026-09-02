Dramatyczne poszukiwania na Zatoce Puckiej! Udało się odnaleźć jednego z zaginionych mężczyzn

Nocne poszukiwania na Zatoce Puckiej. Odnaleziono jednego z zaginionych mężczyzn

Zgłoszenie o zaginięciu dwóch mężczyzn wpłynęło do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego we wtorek o godz. 21.39. Akcja poszukiwawcza trwała przez całą noc i była prowadzona zarówno z powietrza, jak i na wodzie oraz wzdłuż brzegu. Sprawdzano m.in. okolice Osłonina, Rzucewa, Rewy, Kuźnicy, Rybitwiej Mielizny oraz Jastarni.

W szeroko zakrojonej akcji uczestniczyły trzy jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – R-3, R-43 i R-49 – oraz statki ratownicze „Sztorm” i „Wiatr”. Do działań włączyły się również jednostki Morskiego Oddziału Straży Granicznej, policja oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej.

Jednego z zaginionych odnaleziono w środę, 2 września o godz. 6.11 na środku Rybiej Łachy. Mężczyznę zauważyła załoga śmigłowca Marynarki Wojennej. Miał na sobie kamizelkę ratunkową. Po odnalezieniu został przetransportowany do szpitala. Ratownicy nie przerywają akcji. Służby nadal przeszukują akwen oraz linię brzegową, próbując odnaleźć drugiego z zaginionych mężczyzn.

Mężczyźni rozdzielili się po awarii skutera. Służby zmieniły obszar poszukiwań

Relacja odnalezionego mężczyzny pozwoliła służbom wyznaczyć nowy obszar poszukiwań na Zatoce Puckiej. Jak wynika z relacji przytoczonej przez „Dziennik Bałtycki”, odnaleziony przekazał, że do awarii skutera wodnego doszło wczoraj około godz. 13, a godzinę lub dwie później mężczyźni się rozdzielili. Jeden pozostał przy dryfującym skuterze, natomiast drugi popłynął w kierunku Osłonina.

O godz. 9.52 do akcji ponownie wystartował śmigłowiec Marynarki Wojennej. Poszukiwania trwają w wyznaczonych sektorach Zatoki Puckiej oraz wzdłuż linii brzegowej. Do działań dołączają kolejne jednostki nawodne, a załogi są wymieniane, aby zapewnić ciągłość akcji.

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