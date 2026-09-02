Kompletnie pijany 16-latek wiózł pasażerkę na hulajnodze! Chwilę później oboje trafili do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-02 12:03

Niebezpieczna przejażdżka ulicami Kościerzyny (woj. pomorskie) zakończyła się w szpitalu. Pijany 16-latek jechał hulajnogą elektryczną. Na dodatek przewoził koleżankę. Na przejściu dla pieszych para zderzyła się ze skodą. Jak się okazało, nastolatek miał w organizmie blisko promil alkoholu. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Kompletnie pijany 16-latek wiózł pasażerkę na hulajnodze! Chwilę później oboje trafili do szpitala
Autor: mat. policji

16-latek z blisko promilem wiózł pasażerkę na hulajnodze. Zderzyli się z samochodem

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, około godz. 20.50 na ul. Kartuskiej w Kościerzynie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego jechał hulajnogą elektryczną razem z 16-letnią pasażerką. Na przejściu dla pieszych nie zachował należytej ostrożności i uderzył w bok przejeżdżającej skody fabii, za kierownicą której siedział 19-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego.

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość obu kierujących. 19-latek był trzeźwy, natomiast badanie 16-latka wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. W wyniku zderzenia nastolatek oraz jego pasażerka trafili do szpitala.

- Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków oraz wykonali szkic miejsca zdarzenia. Zebrana dokumentacja zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który zajmie się sprawą – informują funkcjonariusze.

Policja przypomina o zasadach. Na hulajnodze nie wolno przewozić pasażerów

Funkcjonariusze przypominają, że hulajnogą elektryczną może poruszać się wyłącznie jedna osoba. Przewożenie na niej pasażerów jest zabronione.

- Policja apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z hulajnóg oraz o używanie kasku, który może zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika w przypadku upadku lub zderzenia – dodają mundurowi.

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