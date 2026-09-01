Zagrał na „chybił trafił” w punkcie LOTTO w Gdańsku. Gdy zobaczył wynik, mógł nie uwierzyć!

Ponad milion złotych wygranej w Gdańsku. Zwycięzca zdał się na „chybił trafił”

Sierpniowe losowanie Eurojackpot przyniosło ponad milion złotych jednemu z graczy z Gdańska. Szczęśliwy kupon został kupiony na Chełmie. Co ciekawe, zwycięzca nie wybierał liczb sam. Zdał się na metodę „chybił trafił”. Losowanie Eurojackpot odbyło się w piątek, 28 sierpnia. W Polsce padła jedna wygrana III stopnia o wartości dokładnie 1 038 676,90 zł. Szczęśliwy zakład zawarto w punkcie LOTTO przy ul. Tytusa Chałubińskiego 27E w Gdańsku.

Jak podaje portal „Puls Gdańska”, nie wiadomo, kto został milionerem. Totalizator Sportowy nie podaje danych zwycięzców. Wiadomo natomiast, że gracz kupił zakład metodą „chybił trafił”, czyli pozwolił systemowi losowo wybrać liczby.

Trafił pięć liczb i zgarnął ponad milion złotych. Do pełni szczęścia zabrakło dwóch trafień

W Eurojackpot gracz typuje pięć z 50 liczb podstawowych oraz dwie z 12 liczb dodatkowych. W piątek wylosowano liczby:

23, 34, 39, 45, 49, a także dodatkowe 1 i 4.

Gracz z Gdańska trafił wszystkie pięć liczb podstawowych, ale żadnej z dwóch dodatkowych. Dało mu to wygraną III stopnia, czyli ponad 1,038 mln zł. W całym losowaniu odnotowano osiem takich wygranych. Trzy padły w Niemczech, dwie w Szwecji, a po jednej w Polsce, Holandii i Grecji. Głównej wygranej w Eurojackpot tym razem nie było.

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