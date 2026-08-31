Koniec telefonów w szkołach podstawowych

Od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych pozwalających na komunikowanie się na odległość czy rejestrowanie obrazu i dźwięku. Zakaz obejmie pobyt na terenie szkoły, a także zajęcia edukacyjne organizowane poza placówką.

Oznacza to, że smartfon nie będzie już urządzeniem, po które uczeń będzie mógł swobodnie sięgać podczas przerwy czy lekcji. W praktyce sposób przechowywania telefonów będzie zależał od przyjętych w danej szkole zasad.

Nowe zasady w szkołach. Nie każdy uczeń będzie musiał całkowicie rozstać się z telefonem

Nowe przepisy przewidują wyjątki. Uczeń będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia m.in. wtedy, gdy jest to uzasadnione chorobą, niepełnosprawnością albo innymi szczególnymi potrzebami. Możliwe będzie również wykorzystanie urządzenia za zgodą nauczyciela, jeżeli przemawiają za tym względy dydaktyczne lub wychowawcze.

Warto więc podkreślić, że przepisy nie oznaczają po prostu całkowitego zakazu posiadania telefonu przez każde dziecko. Kluczowe będzie korzystanie z urządzenia na terenie szkoły, a szczegółowe rozwiązania będą zależały również od regulacji obowiązujących w danej placówce.

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Koniec z telefonami w szkołach

Inne zasady będą dotyczyły szkół ponadpodstawowych. W ich przypadku ustawa nie wprowadza identycznego ustawowego zakazu jak w szkołach podstawowych. To statut szkoły ma określać warunki albo zakaz korzystania przez uczniów z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w placówce.

Nowe przepisy wpisują się również w szersze podejście do tzw. higieny cyfrowej. W znowelizowanym prawie oświatowym znalazły się przepisy wskazujące na potrzebę działań promujących higienę cyfrową i przeciwdziałających uzależnieniom.

W skrócie:

Od 1 września 2026 r. zakaz korzystania z telefonów zacznie obowiązywać w szkołach podstawowych.

Telefonów nie będzie można używać także podczas przerw, nie tylko na lekcjach.

Przewidziano wyjątki m.in. ze względów zdrowotnych, związanych z niepełnosprawnością oraz w celach dydaktycznych za zgodą nauczyciela.

Szkoły ponadpodstawowe będą miały większą swobodę – zasady korzystania z telefonów określą w swoich statutach.