Pogoda w Gdańsku: 4-6 września

Mieszkańcy Gdańska i turyści planujący spędzić w mieście najbliższy weekend muszą przygotować się na deszczową i wietrzną aurę. Prognozy od piątku do niedzieli zapowiadają opady, a kluczową rolę odegra wiatr, który zwłaszcza w sobotę może być bardzo odczuwalny. Mimo to, pogoda z dnia na dzień będzie się stopniowo poprawiać, a niedziela przyniesie zauważalnie wyższą temperaturę i uspokojenie aury.

Piątek z deszczem i silnym wiatrem

Weekend w Gdańsku rozpocznie się pochmurną i deszczową pogodą. Już w piątek, 4 września, przez cały dzień mogą występować słabe opady deszczu. Temperatura będzie się wahać od około 16 stopni Celsjusza w najchłodniejszej części doby do nieco ponad 17 stopni w ciągu dnia. Oprócz deszczu, aurę kształtować będzie silny wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 7 m/s. Jego porywy mogą skutecznie obniżać temperaturę odczuwalną.

Sobota: wiatr przybierze na sile

W sobotę, 5 września, pogoda w Gdańsku będzie bardzo podobna do piątkowej, ale z jednym istotnym szczegółem – wiatr stanie się jeszcze silniejszy. Będzie to najbardziej wietrzny dzień weekendu, ze średnią prędkością sięgającą 9 m/s. Na termometrach zobaczymy wartości zbliżone do piątkowych, od około 14 do 17 stopni Celsjusza. Tego dnia również prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Połączenie niskiej temperatury i porywistego wiatru sprawi, że sobota może okazać się najmniej przyjemnym dniem weekendu.

Niedziela przyniesie wyraźną poprawę

Końcówka weekendu przyniesie mieszkańcom Gdańska wyczekiwaną ulgę. Chociaż w niedzielę, 6 września, wciąż możliwe są niewielkie opady deszczu, będą one najsłabsze w ciągu całego weekendu. Kluczowa zmiana dotyczyć będzie wiatru i temperatury. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 5 m/s, co sprawi, że aura stanie się znacznie spokojniejsza. Największą różnicę odczujemy jednak na termometrach – temperatura maksymalna wzrośnie do około 19 stopni Celsjusza, czyniąc niedzielę najcieplejszym dniem tego weekendu. Noce pozostaną jednak chłodne, z temperaturą spadającą do około 13 stopni.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Zmienna pogoda będzie miała wpływ na weekendowe plany. Wietrzne i deszczowe piątek oraz sobota mogą skłaniać do poszukiwania atrakcji w zadaszonych miejscach. To dobry moment na wizytę w obiektach kulturalnych czy spędzenie czasu w klimatycznych kawiarniach. Z kolei znacznie przyjemniejsza niedziela, z wyższą temperaturą i słabszym wiatrem, stworzy idealne warunki do dłuższego spaceru po historycznych częściach miasta lub wycieczki w okolice plaży, by w pełni wykorzystać poprawę pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather