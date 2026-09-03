Te miejsca w woj. śląskim jesienią wyglądają jak z bajki. Warto wybrać się tam na spacer

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-03 12:44

Wraz z nadejściem jesieni krajobraz województwa śląskiego przechodzi fascynującą metamorfozę. Kolorowe liście, poranne mgły i spadające kasztany tworzą niepowtarzalny klimat. W regionie znajduje się wiele urokliwych zakątków, które o tej porze roku stają się idealnym celem na odprężającą wędrówkę z dala od miejskiego hałasu.

Najpiękniejsze miejsca na jesienne spacery
Autor: UM/Wikimedia/Paweł Szałankiewicz/Śląskie Travel/ Materiały prasowe

Jesienne spacery w województwie śląskim. Kiedy warto wyruszyć na szlak?

Pierwsze oznaki nadchodzącej pory roku można zaobserwować już we wrześniu, jednak to chłodniejsze noce i zauważalnie krótsze dni stanowią wyraźny znak nadejścia jesieni.

Przyroda wokół nas przechodzi wówczas spektakularną transformację. Soczysta zieleń ustępuje miejsca barwom złota, czerwieni i pomarańczu. Pod drzewami można znaleźć mnóstwo kasztanów oraz żołędzi, a rześkie poranki często witają nas gęstą mgłą.

Wraz z nadejściem października te wizualne zmiany stają się niezwykle intensywne. Korony drzew tworzą zachwycający, wielobarwny dach, przez który przedzierają się promienie słońca. To doskonała okazja, aby zamiast przesiadywania w czterech ścianach, zaplanować aktywny wypoczynek na łonie natury. Województwo śląskie kryje mnóstwo takich perełek, od zacisznych lasów po malownicze tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

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Jezioro Paprocańskie w Tychach. Perła Śląska zachwyca w jesiennej odsłonie

Wyjątkowym punktem na mapie regionu są bez wątpienia okolice tyskiego Jeziora Paprocańskiego. Ten popularny zbiornik stanowi znakomity wybór zarówno na szybką przechadzkę, jak i wielogodzinny relaks w otoczeniu przyrody.

Rozległy zbiornik otaczają gęste drzewa, a poprowadzone wzdłuż brzegów ścieżki dają możliwość obserwowania tafli z rozmaitych ujęć. Wraz z nadejściem jesieni to miejsce przechodzi prawdziwą rewolucję wizualną. Ciepłe odcienie liści wspaniale kontrastują ze spokojną wodą, a najlepsze efekty wizualne można podziwiać o poranku oraz tuż przed zachodem słońca, gdy światło staje się niezwykle plastyczne.

Tyska atrakcja to propozycja skrojona na miarę dla osób poszukujących ciszy i spokoju bez konieczności organizowania dalekich wyjazdów. Teren ten pozwala na spokojny spacer, wykonanie pamiątkowych fotografii i głęboki oddech świeżym powietrzem. To najlepszy dowód na to, że spektakularne widoki znajdują się tuż za rogiem.

W poszukiwaniu kolejnych inspiracji na jesienne wycieczki warto zapoznać się z dołączoną poniżej galerią zdjęć.

Najpiękniejsze miejsca na jesienne spacery
Galeria zdjęć 10
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