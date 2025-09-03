Porwanie 3,5-letniego dziecka. Zaskakujące wieści o sprawcy! Policja potwierdza

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-03 10:12

To ojciec 3,5-letniego dziecka z Tychów stoi za porwaniem malucha. Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 września, ale policjantom udało się zatrzymać mężczyznę na terenie Żor. Dziecko zostało zabrane z podwórka przy ul. Elfów i po uwolnieniu wróciło do dziadków, którzy są jego opiekunami prawnymi. W związku z powyższym nie wiadomo jeszcze, czy ojcu dziecka będzie grozić odpowiedzialność karna.

Tychy. Porwanie 3,5-letniego dziecka. Ojciec malucha zatrzymany.

i

Autor: Shutterstock To ojciec 3,5-letniego dziecka z Tychów stoi za porwaniem malucha. Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 września, ale policjantom udało się zatrzymać mężczyznę na terenie Żor, zdj. ilustracyjne

W Tychach doszło do porwania 3,5-letniego dziecka z podwórka, co wywołało natychmiastową reakcję służb. Policja szybko zlokalizowała i zatrzymała porywacza, którym okazał się ojciec chłopca. Dziecko wróciło bezpiecznie do dziadków, a sprawą zajmą się sąd rodzinny i policja. Jakie motywy kierowały ojcem i czy poniesie konsekwencje?

Tychy. Porwanie 3,5-letniego dziecka. Policja zatrzymała ojca

Policja w Tychach i tamtejszy sąd rodzinny, a nie prokuratura, zajęły się ostatecznie wyjaśnianiem sprawy porwania 3,5-letniego dziecka. We wtorek, 2 września, po godz. 15 kierujący białą skodą zabrał chłopca z podwórka przy ul. Elfów i odjechał w nieznanym kierunku. Przesłuchując świadków i analizując zapis z monitoringu, policjanci ustalili, że mężczyzna ruszył w kierunku Żor, gdzie został zatrzymany tego samego dnia.

- Mężczyzna to obcokrajowiec i ojciec dziecka, ale nie znamy na razie motywów jego postępowania. Został zatrzymany do wyjaśnienia, a w środę zostaną z nim wykonane czynności - powiedział "Super Expressowi" sierż. szt. Marcin Gącik, p.o. rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Jak dodaje mundurowy, z uwagi na to, że porywaczem okazał się ojciec chłopca, nie wiadomo jeszcze, czy mężczyźnie będzie grozić za całe zdarzenie jakakolwiek odpowiedzialność karna, tj. zarzuty. Mundurowi będą teraz badać szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. Tymczasem 3,5-latek wrócił cały i zdrowy do swoich dziadków, którzy są jego opiekunami prawnymi.

Szokujący początek roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach. Dzieci zaśpiewały " W Dubaju w hotelu, na swoim weselu, będę pijana, bę

Polecany artykuł:

Rodzice czwartoklasistów zszokowani planem lekcji. Dzieci wychodzą ze szkoły pó…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORWANIE
DZIECKO
POLICJA TYCHY