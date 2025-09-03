3,5-letnie dziecko porwane w Tychach! Kierującego białą skodą zatrzymano w innym mieście

3,5-letnie dziecko zostało porwane na ul. Elfów w Tychach we wtorek, 2 września. Do zdarzenia doszło ok. godz. 15, gdy nieznany mężczyzna wysiadł z białej skody i wciągnął malucha, a następnie uciekł w nieznanym kierunku. M.in. dzięki przesłuchaniu świadków i analizie monitoringu policjanci ustalili, że porywacz pojechał w kierunku Żor, gdzie został zatrzymany tego samego dnia.

Tychy. Porwanie 3,5-letniego dziecka na ul. Elfów. Kierujący białą skodą zatrzymany

Tychy. Porwanie 3,5-letniego dziecka na ul. Elfów

Nie nie stało się 3,5-letniemu dziecku, które zostało porwane na ul. Elfów w Tychach. Policjanci uwolnili je w dniu przestępstwa, tj. we wtorek, 2 września. Mundurowi nie zdradzają na razie więcej szczegółów dotyczących zdarzenia, choć wiadomo, że za porwaniem stał mężczyzna innej narodowości niż polska.

Po godz. 15 sprawca wysiadł z białej skody i wciągnął dziecko do środka, odjeżdżając w nieznanym kierunku, ale funkcjonariusze z Tychów szybko wpadli na jego trop.

Policjanci z Tychów natychmiast przesłuchali świadków i przeanalizowali zapis monitoringu. Na podstawie tego ustalono, że poszukiwana jest biała skoda, która odjechała w kierunku Żor - przekazał sierż. szt. Marcin Gącik, p.o. rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Tychach, którego cytuje serwis Tychy.naszemiasto.pl.

Mundurowi namierzyli samochód na terenie Żor, zatrzymując mężczyznę i odzyskując porwane dziecko. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego sprawca zabrał maluszka i co planował. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura Rejonowa w Tychach.

