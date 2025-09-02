2-letnia dziewczynka chodziła sama po mieście! Jej 21-letnia matka była w domu z dwojgiem innych dzieci

2-latka chodziła sama w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Rybnickiej w Radlinie. Dziewczynkę zauważyły stojące tam kobiety i wezwały policję, a zanim na miejsce dotarli mundurowi, same zaopiekowały się dzieckiem. Okazało się, że 21-letnia matka, która położyła spać również dwoje innych maluchów, nie zauważyła, że jej córka wyszła z domu. Do zdarzenia doszło w czwartek, 28 sierpnia.

Radlin. 2-letnia dziewczynka spacerowała sama po mieście. Tak się tłumaczyła 21-letnia matka

Radlin. 2-letnia dziewczynka spacerowała sama po mieście

Mandatem za naruszenie obowiązku nadzoru nad małoletnim do lat 7 i dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia została ukarana mieszkanka Radlina. Jej 2-letnia córka spacerowała sama po mieście, bo kobieta nie zauważyła, że dziewczynka wyszła z domu.

W czwartek rano radlińska policja otrzymała zgłoszenie o małej dziewczynce, która bez opieki przebywała w pobliżu przystanku autobusowego na ulicy Rybnickiej w Radlinie. Do czasu przyjazdu patrolu zgłaszające sytuację kobiety zaopiekowały się dzieckiem. Ich działanie idealnie wpisuje się w hasło kampanii śląskiej Policji - Widzisz-Reaguj! - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. 

Po przyjeździe na miejsce mundurowych wyszło na jaw, że 2-latka była boso, mając na sobie tylko body i pieluszkę - nie wymagała pomocy medycznej. Po chwili zjawiła się tam również 21-letnia matka dziewczynki.

Jak się okazało, dziewczynka musiała otworzyć dolny zamek w drzwiach i wyjść z domu. Kobieta była przekonana, że 2-latka, podobnie jak jej dwójka starszego rodzeństwa, jeszcze śpi - dodają funkcjonariusze.

Matka dziecka była trzeźwa, ale poza mandatem policjanci skierowali do sądu rodzinnego materiały z interwencji, by sprawdzić, czy w tej rodzinie nie dochodzi do innych niepokojących zachowań.

