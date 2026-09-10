Kiedy Koszalin doczeka się nowego dworca? PKP PLK podaje nowe szczegóły

"Dworzec, którego nie ma"

Stary koszaliński dworzec z lat 60. XX wieku został rozebrany w 2023 roku, gdy ruszyła przebudowa finansowana z programu modernizacji dworców. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że inwestycja utknie na lata.

Dziś na miejscu dawnego budynku stoją jedynie fragmenty konstrukcji – betonowe szkielety i zabezpieczone elementy, które miały zostać wkomponowane w nowy obiekt. Podróżni wysiadają na placu budowy, korzystając z tymczasowych rozwiązań.

Koszalinianie nie kryją złości. Dworzec, który miał być gotowy już w 2024 roku, od dawna przypomina ruinę. Podróżni żartują, że „wysiadają na dworcu, którego nie ma”, a mieszkańcy mówią wprost: „Koszalin nie wita”.

Dlaczego budowa stanęła?

PKP PLK w komunikacie przyznaje, że konieczne było ogłoszenie drugiego przetargu. Pierwszy wykonawca nie był w stanie kontynuować robót z powodu „wyzwań projektowych i wykonawczych”. Chodziło m.in. o błędy w dokumentacji projektowej, konieczność przeprojektowania części konstrukcji, problemy z harmonogramem i rozliczeniem prac czy trudne warunki gruntowe, które wymagały zmian technologicznych.

W efekcie budowa została wstrzymana, a plac dworcowy przez wiele miesięcy pozostawał pusty.

PKP PLK: formalności dobiegają końca

W najnowszym komunikacie PKP PLK informuje, że przetarg na dokończenie inwestycji został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TEXOM S.A., a wartość prac to niemal 46 mln zł brutto.

Jeśli nie pojawią się kolejne komplikacje, umowa ma zostać podpisana pod koniec września 2026 r., a roboty ruszą w październiku.

- Budowa dworca w Koszalinie wchodzi w kluczową fazę. Ponowne ogłoszenie przetargu było konieczne, by sprawnie dokończyć tę wyczekiwaną inwestycję. Jesteśmy coraz bliżej kontynuacji prac budowlanych - podkreśla Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Jak będzie wyglądał nowy dworzec?

Nowy obiekt ma być nowoczesny, przeszklony i dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów. W projekcie przewidziano:

otwarty pasaż z poczekalnią letnią,

przejście do tunelu na perony,

wyeksponowane oryginalne sgraffito z 1962 r.,

część pasażerską z holami, tablicami elektronicznymi i kasami,

część handlową z siedmioma lokalami,

siedzibę Straży Ochrony Kolei,

pomieszczenia biurowo-usługowe,

panele fotowoltaiczne i inteligentne systemy zarządzania budynkiem,

miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych,

zatoczkę typu kiss&ride.

Dworzec ma być w pełni pozbawiony barier architektonicznych – pojawią się ścieżki prowadzące, plany dotykowe i oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Unijne miliony na dokończenie inwestycji

PKP przypomina, że 16 kwietnia podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie przebudowy czterech pomorskich dworców: Koszalin, Słupsk, Gdynia Chylonia i Stargard.

Łączna wartość wsparcia to ponad 145 mln zł netto, z czego 85% to środki unijne, a 15% – krajowe.

To właśnie te pieniądze mają zagwarantować, że koszaliński dworzec wreszcie powstanie.

Kiedy Koszalin zyska nowy dworzec?

Według PKP PLK finał prac nastąpi w pierwszej połowie 2028 roku. To oznacza, że od rozbiórki starego budynku do otwarcia nowego minie co najmniej pięć lat. Czy tym razem termin zostanie dotrzymany? Czas pokaże...

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