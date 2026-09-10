Kiedy Koszalin doczeka się nowego dworca? PKP PLK podaje nowe szczegóły

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-10 9:31

Koszalin od lat czeka na nowy dworzec kolejowy. Inwestycja, która miała być wizytówką miasta, zamieniła się w jedną z najbardziej irytujących budów na Pomorzu. PKP PLK właśnie ogłosiło, że wybrano wykonawcę, który ma dokończyć prace – ale finał nastąpi nieprędko. Mieszkańcy pytają: ile jeszcze można czekać?

"Dworzec, którego nie ma"

Stary koszaliński dworzec z lat 60. XX wieku został rozebrany w 2023 roku, gdy ruszyła przebudowa finansowana z programu modernizacji dworców. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że inwestycja utknie na lata.

Dziś na miejscu dawnego budynku stoją jedynie fragmenty konstrukcji – betonowe szkielety i zabezpieczone elementy, które miały zostać wkomponowane w nowy obiekt. Podróżni wysiadają na placu budowy, korzystając z tymczasowych rozwiązań.

Koszalinianie nie kryją złości. Dworzec, który miał być gotowy już w 2024 roku, od dawna przypomina ruinę. Podróżni żartują, że „wysiadają na dworcu, którego nie ma”, a mieszkańcy mówią wprost: „Koszalin nie wita”.

Dlaczego budowa stanęła?

PKP PLK w komunikacie przyznaje, że konieczne było ogłoszenie drugiego przetargu. Pierwszy wykonawca nie był w stanie kontynuować robót z powodu „wyzwań projektowych i wykonawczych”. Chodziło m.in. o błędy w dokumentacji projektowej, konieczność przeprojektowania części konstrukcji, problemy z harmonogramem i rozliczeniem prac czy trudne warunki gruntowe, które wymagały zmian technologicznych.

W efekcie budowa została wstrzymana, a plac dworcowy przez wiele miesięcy pozostawał pusty.

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PKP PLK: formalności dobiegają końca

W najnowszym komunikacie PKP PLK informuje, że przetarg na dokończenie inwestycji został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TEXOM S.A., a wartość prac to niemal 46 mln zł brutto.

Jeśli nie pojawią się kolejne komplikacje, umowa ma zostać podpisana pod koniec września 2026 r., a roboty ruszą w październiku.

- Budowa dworca w Koszalinie wchodzi w kluczową fazę. Ponowne ogłoszenie przetargu było konieczne, by sprawnie dokończyć tę wyczekiwaną inwestycję. Jesteśmy coraz bliżej kontynuacji prac budowlanych - podkreśla Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Jak będzie wyglądał nowy dworzec?

Nowy obiekt ma być nowoczesny, przeszklony i dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów. W projekcie przewidziano:

  • otwarty pasaż z poczekalnią letnią,
  • przejście do tunelu na perony,
  • wyeksponowane oryginalne sgraffito z 1962 r.,
  • część pasażerską z holami, tablicami elektronicznymi i kasami,
  • część handlową z siedmioma lokalami,
  • siedzibę Straży Ochrony Kolei,
  • pomieszczenia biurowo-usługowe,
  • panele fotowoltaiczne i inteligentne systemy zarządzania budynkiem,
  • miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych,
  • zatoczkę typu kiss&ride.

Dworzec ma być w pełni pozbawiony barier architektonicznych – pojawią się ścieżki prowadzące, plany dotykowe i oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Unijne miliony na dokończenie inwestycji

PKP przypomina, że 16 kwietnia podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie przebudowy czterech pomorskich dworców: Koszalin, Słupsk, Gdynia Chylonia i Stargard.

Łączna wartość wsparcia to ponad 145 mln zł netto, z czego 85% to środki unijne, a 15% – krajowe.

To właśnie te pieniądze mają zagwarantować, że koszaliński dworzec wreszcie powstanie.

Kiedy Koszalin zyska nowy dworzec?

Według PKP PLK finał prac nastąpi w pierwszej połowie 2028 roku. To oznacza, że od rozbiórki starego budynku do otwarcia nowego minie co najmniej pięć lat. Czy tym razem termin zostanie dotrzymany? Czas pokaże...

Tak ma wyglądać nowy dworzec PKP w Koszalinie
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