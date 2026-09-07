Zaginięcie Emilii w Darłowie. "Przeszukano 600 ha terenów". Gdzie jest 37-latka?

Trwają intensywne poszukiwania 37-letniej Emilii, mieszkanki Koszalina. Kobieta zniknęła ponad tydzień temu, 30 sierpnia, w Darłowie. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej telefon pozostaje nieaktywny. W akcję zaangażowano ogromne siły i środki.

Gigantyczna akcja poszukiwawcza w Darłowie

Służby nie ustają w wysiłkach, by odnaleźć zaginioną. Działania prowadzone są na lądzie i od strony morza. Jak informuje policja, sprawdzany jest każdy, nawet najdrobniejszy trop.

- Wspólnie z innymi służbami, m.in. Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 ha terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka

- mówi Radiu Eska Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji.

Funkcjonariusze z Koszalina zostali skierowani do Darłowa, by wesprzeć lokalne jednostki.

- Mundurowi dokładnie sprawdzają wyznaczone rejony, wykorzystując m.in. quady oraz psy służbowe wraz z ich przewodnikami. Policjanci skrupulatnie przeszukują kolejne miejsca i weryfikują każdą informację, która może pomóc w odnalezieniu zaginionej. Działania poszukiwawcze trwają. Policjanci robią wszystko, aby jak najszybciej odnaleźć 37-letnią kobietę

- przekazuje koszalińska policja.

Zaginięcie Emilii. Co wydarzyło się 30 sierpnia?

Z informacji opublikowanych przez stronę "Gdziekolwiek jesteś" wynika, że 30 sierpnia 2026 roku Emilia przebywała z mężem w Darłówku Wschodnim, na plaży w pobliżu festiwalu techno „ZEW Wydm”. Między 15:00 a 16:00 doszło do kłótni między małżonkami, co potwierdzili świadkowie. Po wymianie zdań kobieta oddaliła się w nieznanym kierunku.

- Około godziny 19.43 Emilia została nagrana przez monitoring w Darłówku, kiedy podjechała taksówką pod hotel Jan. Kobieta wysiadła z samochodu, jednak z posiadanych na chwilę obecną informacji wynika, że nie weszła do hotelu. Ostatni kontakt telefoniczny Emilii z mężem najprawdopodobniej miał miejsce około godziny 22:00. Jednak kiedy o godzinie 22:30 mama Emilii próbowała się z nią skontaktować, telefon był już nieaktywny i pozostaje do dzisiaj nieaktywny

- czytamy na stronie "Gdziekolwiek jesteś".

"Błagamy, daj jakikolwiek znak życia". Poruszający apel rodziny

Bliscy zaginionej podkreślają, że Emilia jest odpowiedzialną mamą pięcioletniego Stasia i nigdy wcześniej nie zrywała kontaktu z rodziną. W mediach społecznościowych opublikowano wzruszający apel skierowany bezpośrednio do niej.

- Emilka, wszyscy się o Ciebie bardzo martwimy. Minęło już wiele dni od Twojego ostatniego kontaktu. Błagamy, daj jakikolwiek znak życia… Daj nam znać, że jesteś bezpieczna, że niczego Ci nie potrzebujesz. Pamiętaj, że zawsze, ale to zawsze, możesz na nas liczyć. Niezależnie od wszystkiego, co się wydarzyło. Kochająca Cię rodzina oraz Twój synek Staś

- czytamy na stronie "Gdziekolwiek jesteś" na Facebooku.

Rodzina prosi o maksymalne udostępnianie apelu, podkreślając, że każda informacja może okazać się kluczowa.

Rysopis zaginionej Emilii. Policja prosi o pomoc

Policja opublikowała rysopis oraz informacje o ubiorze zaginionej w dniu zniknięcia.

Rysopis: szczupła, wysmukła sylwetka, włosy kasztanowe/brązowe, oczy zielone.

szczupła, wysmukła sylwetka, włosy kasztanowe/brązowe, oczy zielone. Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała oraz tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki.

tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała oraz tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki. Ubiór: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki z logo „Big Star”.

białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki z logo „Big Star”. Dodatkowo: Miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Każda osoba, która widziała Emilię Koprowską lub ma jakiekolwiek informacje na temat jej możliwego miejsca pobytu, proszona jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 pod numerem telefonu 47 78 41 543 lub z numerem alarmowym 112.