Wypadek w Jastrowiu. Ciężarówka uderzyła w pociąg

W poniedziałkowe popołudnie doszło do niebezpiecznego zderzenia na przejeździe kolejowo-drogowym w Jastrowiu (woj. wielkopolskie). Kierowca samochodu ciężarowego z nieznanych przyczyn uderzył w bok przejeżdżającego pociągu PKP Intercity, który kursował na trasie Ustka - Przemyśl Główny. Na miejscu są służby ratunkowe i porządkowe. O sytuacji na bieżąco informują m.in. lokalne władze.

W komunikacie Gminy i Miasta Jastrowie czytamy:

"Na przejeździe kolejowym przy ul. Kilińszczaków doszło do zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Droga w kierunku Sypniewa i Pniewa jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Prosimy o omijanie tego rejonu i wybieranie alternatywnych tras, ponieważ utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka najbliższych godzin. Na szczęście jest to zdarzenie bez ofiar. Wszystkie odpowiednie służby ratunkowe i porządkowe pracują już nad zabezpieczeniem terenu i jak najszybszym usunięciem skutków kolizji. Na miejscu natychmiast znalazł się sztab kryzysowy Gminy i Miasta Jastrowie".

400 pasażerów w pociągu. Paraliż na torach

Chociaż na szczęście pociąg nie wypadł z torów, skutki zderzenia okazały się bardzo poważne. Najbardziej odczuło je około 400 pasażerów, którzy przez kilka godzin musieli czekać na możliwość kontynuowania swojej podróży. Kolizja spowodowała całkowite wstrzymanie ruchu na jednotorowej linii kolejowej łączącej Piłę ze Szczecinkiem, co doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego w regionie. Szczegóły zdarzenia i jego konsekwencje opisały Polskie Linie Kolejowe S.A.:

"Przed godziną 13:00 na przejeździe kolejowo-drogowym w okolicach Jastrowia samochód ciężarowy uderzył w bok przejeżdżającego pociągu PKP Intercity relacji Ustka - Przemyśl Główny. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. Na szczęście pociąg nie wykoleił się. Ale skutki zdarzenia są poważne. Ruch na jednotorowej linii Piła - Szczecinek został całkowicie wstrzymany. Około 400 pasażerów przez kilka godzin czekało na możliwość kontynuowania podróży. Inne pociągi PKP Intercity musiały pojechać zmienionymi trasami, a za składy POLREGIO uruchomiono zastępczą komunikację autobusową."

PKP apeluje o rozsądek. To już drugi taki wypadek tego dnia!

Polskie Linie Kolejowe zwracają uwagę, że nieodpowiedzialne zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych ma wpływ na setki osób, które w wyniku takich zdarzeń nie mogą dotrzeć na czas do pracy, szkoły czy do swoich bliskich. Co zatrważające, incydent w Jastrowiu był już drugim tego dnia z udziałem ciężarówki. Kilka godzin wcześniej, na obrzeżach Suwałk, inny samochód ciężarowy wjechał w pociąg towarowy.

Kolejarze po raz kolejny przypominają o fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa.

"Nieodpowiedzialne zachowanie na przejeździe nie kończy się tylko na kierowcy i jego samochodzie. Jego skutki odczuwają setki osób – jadących do pracy, szkoły, lekarza, na spotkanie czy do rodziny. Co szczególnie niepokojące, to drugie dzisiaj zdarzenie z udziałem samochodu ciężarowego na przejeździe kolejowo-drogowym. Rano na obrzeżach Suwałk ciężarówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Po raz kolejny przypominamy: na przejeździe nie ma miejsca na ryzyko. Pociąg nie zatrzyma się w miejscu❗ A konsekwencje jednej złej decyzji ponoszą nie tylko ci, którzy ją podjęli."

- przypominają Polskie Linie Kolejowe.

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