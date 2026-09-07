Policjanci nie wierzyli własnym oczom! Nielegalne laboratorium, a w nim narkotyki warte miliony

Policjanci rozbili fabrykę narkotyków

Nielegalne, olbrzymie laboratorium działało pod Kołem w Wielkopolsce. Gdy weszli do niego policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, przecierali oczy ze zdziwienia.

- Podczas prowadzonych czynności zabezpieczono kompletną linię produkcyjną narkotyków syntetycznych. Łącznie zabezpieczono 512 kilogramów gotowego do sprzedaży produktu w postaci substancji psychotropowej 4-CMC (klefedron) o czarnorynkowej wartości ponad 31 mln złotych, 1530 litrów substancji w trakcie krystalizacji (również 4-CMC), 5 tzw. mauserów z zawartością 2800 litrów substancji, prekursory oraz gotówkę w kwocie 160 tys. złotych i 4200 euro - wylicza Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Było to wspólne działanie mundurowych z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu przy współpracy z funkcjonariuszami CBŚP Zarząd w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kole.

Narkotyki na handel, odpady do ziemi

Dodatkowo policjanci zauważyli wykopany dół, do którego wylewano odpad poprodukcyjny. Na miejscu szybko pojawili się strażacy i inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Poważne zarzuty i surowe konsekwencje

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozi za to nawet do 20 lat więzienia. Obaj są już za kratkami.

Klefedron to silnie pobudzający narkotyk, powodujący między innymi euforię. Jest to w Europie popularny środek psychoaktywny, skrajnie niebezpieczny, silnie pobudza bowiem układ nerwowy i krążenia.

Walka z uzależnieniami - gdzie się zgłosić po pomoc?

Dla osób mierzących się z problemem uzależnienia działają na terenie Polski telefony zaufania, gdzie można uzyskać pomoc:

800 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia (codziennie w godzinach 16:00–21:00)

22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–21:00)

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