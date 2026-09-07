Policjanci nie wierzyli własnym oczom! Nielegalne laboratorium, a w nim narkotyki warte miliony

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Policjanci rozbili fabrykę narkotyków
Nielegalne, olbrzymie laboratorium działało pod Kołem w Wielkopolsce. Gdy weszli do niego policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, przecierali oczy ze zdziwienia.
- Podczas prowadzonych czynności zabezpieczono kompletną linię produkcyjną narkotyków syntetycznych. Łącznie zabezpieczono 512 kilogramów gotowego do sprzedaży produktu w postaci substancji psychotropowej 4-CMC (klefedron) o czarnorynkowej wartości ponad 31 mln złotych, 1530 litrów substancji w trakcie krystalizacji (również 4-CMC), 5 tzw. mauserów z zawartością 2800 litrów substancji, prekursory oraz gotówkę w kwocie 160 tys. złotych i 4200 euro - wylicza Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
Było to wspólne działanie mundurowych z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu przy współpracy z funkcjonariuszami CBŚP Zarząd w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kole.
Narkotyki na handel, odpady do ziemi
Dodatkowo policjanci zauważyli wykopany dół, do którego wylewano odpad poprodukcyjny. Na miejscu szybko pojawili się strażacy i inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Poważne zarzuty i surowe konsekwencje
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozi za to nawet do 20 lat więzienia. Obaj są już za kratkami.
Klefedron to silnie pobudzający narkotyk, powodujący między innymi euforię. Jest to w Europie popularny środek psychoaktywny, skrajnie niebezpieczny, silnie pobudza bowiem układ nerwowy i krążenia.
Walka z uzależnieniami - gdzie się zgłosić po pomoc?
Dla osób mierzących się z problemem uzależnienia działają na terenie Polski telefony zaufania, gdzie można uzyskać pomoc:
- 800 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia (codziennie w godzinach 16:00–21:00)
- 22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–21:00)