Zaginęła po festiwalu techno w Darłowie. 37-letnia Emilia wyszła z plaży i zniknęła

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-04 22:24

Trwają poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina. Jak podaje TVP3 Szczecin kobieta zaginęła w niedzielę (30 sierpnia) po tym, jak po festiwalu techno w Darłówku posprzeczała się z mężem i wyszła z plaży. Od tamtej pory telefon kobiety jest wyłączony, a kontakt z nią całkowicie się urwał. Policja opublikowała jej rysopis.

Dach radiowozu z włączonymi sygnałami. Na miniaturze obok portret zaginionej Emilii Koprowskiej. Więcej w SE.
Autor: Policja Koszalin/pixabay.com/ Materiały prasowe

W Darłowie od kilku dni trwają intensywne poszukiwania 37-letniej mieszkanki Koszalina, Emilii Koprowskiej. Jak informuje stacja TVP3 Szczecin, kobieta uczestniczyła w trzydniowej imprezie techno „ZEN Wydm” w Darłówku Wschodnim. Po kłótni z mężem kobieta wyszła z plaży, a kontakt z nią urwał się w nocy. Jej telefon pozostaje nieaktywny.

Z informacji przekazanych przez stację wynika, że mąż próbował skontaktować się z żoną telefonicznie tuż po tym, jak opuściła plażę. 

- Ponieważ, jak twierdzi, nie chciała wrócić z nim do domu ani powiedzieć, gdzie jest, zostawił ją w Darłowie i sam wrócił do Koszalina

- informuje TVP3 Szczecin. 

- Nie miała żadnych myśli rezygnacyjnych w tamtym momencie - przekazała stacji mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, która powołuje się na informacje od męża zaginionej kobiety. 

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Mąż zaginionej jeszcze tego samego wieczoru wrócił do Darłowa, by na własną rękę szukać żony. Próbował się z nią skontaktować, wysyłając wiadomości SMS i dzwoniąc, jednak Emilia Koprowska nie chciała ujawnić swojego miejsca pobytu. Chwilę później kontakt całkowicie się urwał.

- Po 22:30 już przestała nawet odpisywać, nie odbierała już telefonu, nie było z nią kontaktu

- przekazał w rozmowie z TVP3 Szczecin Krystian Koprowski, mąż zaginionej.

Gdy stało się jasne, że kobieta zaginęła, rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Działania prowadzone są głównie w rejonie Darłowa. Oprócz policji, w poszukiwania zaangażowała się również Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Policja podała rysopis i apeluje o pomoc

Komenda Miejska Policji w Koszalinie wystosowała oficjalny komunikat w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej, apelując o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu. Każdy szczegół może okazać się kluczowy.

Rysopis zaginionej:

  • Sylwetka: szczupła, wysmukła
  • Włosy: kasztanowe/brązowe
  • Oczy: zielone

Znaki szczególne:

  • Tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała.
  • Tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki.

Ubiór w dniu zaginięcia:

  • Białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki z logo „Big Star”. Miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Każda informacja może być cenna. Jeśli widziałeś Emilię lub masz informacje dotyczące jej miejsca pobytu, skontaktuj się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, dzwoniąc pod numer 47 78 41 543 lub alarmowy 112.

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