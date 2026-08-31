Miał rany kłute i cięte. 69-latek nie przeżył. Tragiczny finał awantury

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-31 8:40

69‑letni mężczyzna z licznymi ranami kłutymi i ciętymi został znaleziony w sobotę wieczorem w jednym z mieszkań w Szczecinku. Niestety, pomimo podjętych działań ratunkowych, mężczyzna zmarł. Policja zatrzymała 41‑letniego współlokatora, który – według ustaleń – był obecny podczas dramatycznych wydarzeń. Śledczy pod nadzorem prokuratora ustalają, co dokładnie wydarzyło się feralnej nocy.

Śmierć 69-latka w Szczecinku
Autor: KPP Szczecinek/ Materiały prasowe

Tragiczny finał awantury. Nie żyje 69-latek

Do tragedii doszło w sobotę, 29 sierpnia, około godziny 22. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejscu zastali 69‑letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi i ciętymi. Mundurowi natychmiast rozpoczęli reanimację, jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Zatrzymany 41‑latek

W mieszkaniu znajdował się również 41‑letni mężczyzna – mieszkaniec Szczecinka, który przebywał pod tym samym adresem. Został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Według niektórych ustaleń medialnych, mogło dojść do awantury podczas libacji alkoholowej, jednak śledczy nie potwierdzają jeszcze tej wersji. Wszystkie okoliczności zdarzenia są szczegółowo analizowane.

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Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Sprawę poprowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku, która ma ustalić przebieg wydarzeń, motyw oraz to, czy w mieszkaniu doszło do celowego ataku, czy też tragicznego finału kłótni. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza.

Co wydarzyło się w mieszkaniu?

Na razie wiadomo jedynie, że 69‑latek miał liczne rany kłute i cięte, a w mieszkaniu przebywał zatrzymany 41‑latek. Śledczy ustalają, jak przebiegała awantura, czy użyto noża, oraz czy w sprawie pojawią się dodatkowe osoby lub świadkowie. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz przesłuchania zatrzymanego.

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