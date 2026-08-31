Miał rany kłute i cięte. 69-latek nie przeżył. Tragiczny finał awantury

Tragiczny finał awantury. Nie żyje 69-latek

Do tragedii doszło w sobotę, 29 sierpnia, około godziny 22. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejscu zastali 69‑letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi i ciętymi. Mundurowi natychmiast rozpoczęli reanimację, jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Zatrzymany 41‑latek

W mieszkaniu znajdował się również 41‑letni mężczyzna – mieszkaniec Szczecinka, który przebywał pod tym samym adresem. Został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Według niektórych ustaleń medialnych, mogło dojść do awantury podczas libacji alkoholowej, jednak śledczy nie potwierdzają jeszcze tej wersji. Wszystkie okoliczności zdarzenia są szczegółowo analizowane.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Sprawę poprowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku, która ma ustalić przebieg wydarzeń, motyw oraz to, czy w mieszkaniu doszło do celowego ataku, czy też tragicznego finału kłótni. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza.

Co wydarzyło się w mieszkaniu?

Na razie wiadomo jedynie, że 69‑latek miał liczne rany kłute i cięte, a w mieszkaniu przebywał zatrzymany 41‑latek. Śledczy ustalają, jak przebiegała awantura, czy użyto noża, oraz czy w sprawie pojawią się dodatkowe osoby lub świadkowie. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz przesłuchania zatrzymanego.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie