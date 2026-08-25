W Sarbinowie widać, że wakacje dobiegają końca

W ostatnich dniach odwiedziliśmy Sarbinowo. Miejscowość nadal tętniła życiem, a na plaży i w centrum można było spotkać wypoczywających turystów. Nie było jednak takiego tłoku, jaki można było obserwować jeszcze kilka tygodni temu. To więc jeden z pierwszych wyraźnych sygnałów, że sezon wakacyjny nad Bałtykiem powoli zbliża się do końca. Zdjęcia z wizyty w nadmorskiej miejscowości znajdziecie poniżej.

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Sarbinowo na koniec wakacji. Turystów coraz mniej

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Pogoda nad morzem nie rozpieszcza jak wcześniej

Na mniejszą liczbę osób nad morzem wpływa nie tylko kalendarz, ale również pogoda. Końcówka sierpnia nie przynosi już tak wysokich temperatur jak podczas wcześniejszych fal upałów. Brakuje więc warunków, które jeszcze niedawno zachęcały do spędzania całych dni na plaży. Zamiast skwaru pojawiają się chłodniejsze dni.

Sezon nad morzez potrwa do września

Mimo że największy wakacyjny ruch powoli się kończy, nadmorskie miejscowości wciąż żyją. Otwarte są restauracje, lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz atrakcje dla turystów i będzie tak z pewnością do końca września jeśli warunki pogodowe na to pozwolą.

Dla części osób to właśnie końcówka sierpnia może być dobrym momentem na wyjazd nad Bałtyk. Jest spokojniej, łatwiej znaleźć miejsce na plaży, a na deptakach i w lokalach nie ma już takich tłumów jak w środku sezonu.

Relacja wideo z Sarbinowa

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Wyprawka szkolna 2026. Tyle kosztują przybory do nauki