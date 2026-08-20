Dworzec w Koszalinie wciąż niegotowy. PKP podało nowy termin zakończenia

Budowa dworca w Koszalinie stanęła. Powodem były poważne błędy

Problemy z budową nowego dworca w Koszalinie zaczęły się już w 2023 roku. Inwestycja miała zakończyć się pod koniec 2024 roku, jednak w dokumentacji wykryto poważne błędy konstrukcyjne, które według PKP mogły grozić katastrofą budowlaną. W lutym 2024 roku prace wstrzymano.

PKP nie porozumiało się z dotychczasowym wykonawcą w sprawie dalszych robót, kosztów i harmonogramu. Firma opuściła plac budowy, a w kwietniu PKP ogłosiło nowy przetarg na dokończenie inwestycji.

Trzy firmy chcą dokończyć dworzec. Tylko jedna mieści się w budżecie

28 lipca 2026 roku poznaliśmy firmy zainteresowane dokończeniem koszalińskiego dworca. PKP przeznaczyło na realizację obecnego zamówienia dokładnie 46 870 527,34 zł brutto. Do przetargu zgłosiło się trzech wykonawców.

Najtańszą ofertę złożył TEXOM z Krakowa – 45 995 630,31 zł brutto. Budimex wycenił prace na 47 535 519,72 zł, natomiast Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś na 63 643 292,22 zł. Tym samym tylko pierwsza z ofert mieści się w kwocie zabezpieczonej przez PKP.

Nie oznacza to jednak, że TEXOM automatycznie zostanie nowym wykonawcą. PKP musi zweryfikować dokumenty oraz sprawdzić oferty pod kątem wymagań określonych w postępowaniu.

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Tak wygląda dworzec PKP Koszalin

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Kiedy dworzec w Koszalinie będzie gotowy? PKP wskazuje 2028 rok

Jeżeli nie pojawią się kolejne komplikacje, prace na placu budowy mogą wkrótce zostać wznowione. Według harmonogramu przedstawionego wcześniej przez PKP umowa z nowym wykonawcą ma zostać zawarta do końca sierpnia 2026 roku, a roboty budowlane mają ruszyć we wrześniu.

Na zakończenie całej inwestycji trzeba będzie jednak długo poczekać. PKP zakłada obecnie, że wszystkie prace zostaną wykonane w pierwszej połowie 2028 roku, lecz ostatecznej daty otwarcia jeszcze nie znamy i z pewnością pozostanie ona "tajemnicą" jeszcze przez długi czas.

Koszalin na liście dużych inwestycji PKP

Dokończenie dworca w Koszalinie jest jednym z wielu przedsięwzięć realizowanych obecnie przez PKP. Jak wynika z najnowszego podsumowania spółki, w 2026 roku zakończono już kompleksowe modernizacje trzech zabytkowych dworców – w Czechowicach-Dziedzicach, Brwinowie i Oleśnicy. Łączna wartość tych inwestycji przekroczyła 124 mln zł brutto.

Kolejowa spółka informuje ponadto, że pozyskała ponad 280 mln zł dofinansowania unijnego na inwestycje dworcowe znajdujące się już na różnych etapach realizacji. Wśród obiektów objętych tym wsparciem znalazł się również Koszalin.

Sam koszaliński dworzec jest częścią większego projektu obejmującego także Słupsk, Stargard i Gdynię Chylonię. Łączna wartość tego przedsięwzięcia wynosi obecnie blisko 180 mln zł brutto. Przyznane dofinansowanie wynosi ponad 145 mln zł netto, z czego około 123,3 mln zł stanowią środki Unii Europejskiej.