Boże Narodzenie 2026

Lada moment święta, lecz tak naprawdę zostało do nich jeszcze sporo czasu. Mimo to, w wielu sklepach można kupić już choinki, mikołaje, łańcuchy, bombki czy lampki świąteczne. W ostatnim czasie miałam okazję być w sklepie Tedi i to właśnie tam już na samym wejściu "atakują" nas świąteczne przedmioty. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

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Świąteczne ozdoby w sklepach. Tedi tonie w Mikołajach i choinkach [ZDJĘCIA]

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Świąteczne zakupy czas zacząć?

Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze niemal trzy miesiące, dla handlowców sezon świąteczny już się rozpoczął. Wczesne wystawianie dekoracji nie jest przypadkiem. Sieci chcą jak najdłużej korzystać z jednego z najważniejszych okresów sprzedażowych w roku, a jednocześnie trafić do klientów, którzy świąteczne zakupy zaczynają z dużym wyprzedzeniem. W efekcie bombki, choinki czy figurki Mikołajów coraz częściej pojawiają się na półkach, gdy za oknami dopiero zaczyna się jesień.

Ozdoby na Halloween też już są

Co ciekawe, od wielu tygodni w sklepach można też kupić ozdoby na Halloween, które z roku na rok staje się w Polsce coraz popularniejszym świętem. Choć jeszcze dekady temu nie było mowy o świętowaniu Halloween, dziś zwyczaje z Ameryki są także w Polsce. 31 października wiele - szczególnie młodych osób - spotyka się na imprezach w przebraniach upiorów i w ten sposób świętuje Halloween.

Halloween rośnie w siłę. Czy 1 listopada traci na znaczeniu?

Halloween jeszcze kilkanaście lat temu było w Polsce traktowane przede wszystkim jako zwyczaj znany z amerykańskich filmów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pod koniec października w sklepach pojawiają się dynie, sztuczne pajęczyny, maski i upiorne dekoracje, organizowane są tematyczne imprezy, a dzieci coraz częściej chodzą od drzwi do drzwi, prosząc o słodycze.

Rosnąca popularność Halloween nie musi jednak oznaczać, że 1 listopada i tradycja odwiedzania grobów tracą na znaczeniu. To dwa zupełnie różne zwyczaje, które dla wielu osób mogą funkcjonować obok siebie. 31 października jest okazją do zabawy, natomiast dzień później Polacy odwiedzają cmentarze, zapalają znicze i wspominają zmarłych.