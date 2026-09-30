Popularna nadmorska atrakcja znów za darmo! Koniec opłat już od czwartku

Ostatni dzień opłat za wejście

W środę kończy się sezon biletowany na kołobrzeskim molo. Zgodnie z regulaminem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, od czwartku 1 października 2026 roku spacer po słynnym pomoście będzie darmowy.

To oznacza, że zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni będą mogli bez żadnych opłat podziwiać Bałtyk, zachody słońca oraz panoramę jednego z najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Polsce.

Kiedy wrócą bilety?

Bezpłatny okres potrwa przez całą jesień i zimę. Opłaty za wejście na molo zostaną przywrócone dopiero 30 kwietnia 2027 roku, czyli w ostatni piątek przed majówką, kiedy tradycyjnie rozpoczyna się nowy sezon turystyczny.

W minionym sezonie ceny biletów pozostały na poziomie z 2025 roku. Bilet normalny kosztował 9 zł, a ulgowy 5 zł. Niższa była natomiast opłata dla osób, które uiściły opłatę uzdrowiskową – wynosiła 2 zł zamiast 5 zł. Z tańszych wejść korzystały także rodziny z dziećmi od 4. roku życia oraz osoby powyżej 60 lat. Posiadacze karty mieszkańca mogli wchodzić na molo bezpłatnie.

Utrzymanie kosztuje miliony

Choć molo jest symbolem Kołobrzegu i przyciąga tłumy spacerowiczów, jego utrzymanie generuje ogromne wydatki. Z danych MOSiR za 2025 rok wynika, że koszty utrzymania molo, plaży oraz organizacji kąpielisk przekroczyły 5 mln zł, podczas gdy przychody z działalności prowadzonej w strefie nadmorskiej wyniosły niespełna 3,5 mln zł.

Do tego doszły koszty utrzymania czystości na plażach, sięgające około 1,3 mln zł. W efekcie samorząd musiał dopłacić do funkcjonowania nadmorskiej infrastruktury blisko 2,8 mln zł. Dane dotyczące sezonu 2026 nie zostały jeszcze opublikowane.

Jedna z wizytówek polskiego wybrzeża

Kołobrzeskie molo jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji polskiego wybrzeża. Obiekt został otwarty w 1971 roku i ma 220 metrów długości oraz 9 metrów szerokości. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.

W 2014 roku molo przeszło gruntowny remont. Dziś pozostaje obowiązkowym punktem spacerów dla odwiedzających największe uzdrowisko w Polsce. Od października każdy będzie mógł znów wejść na nie bez wyciągania portfela.

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