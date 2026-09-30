Grzybiarze masowo ruszyli do lasów. Maślaki, kozaki i prawdziwki!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-30 4:30

Sezon na grzyby wyraźnie nabiera tempa. W mediach społecznościowych niemal co chwilę pojawiają się zdjęcia koszy wypełnionych podgrzybkami, maślakami czy prawdziwkami. Grzybiarze pokazują swoje zbiory i wymieniają się informacjami o tym, gdzie warto wybrać się do lasu. Szczególnie dobre wieści napływają z Zachodniopomorskiego. Po deszczach w wielu miejscach grzybów zdecydowanie przybyło.

Pełne kosze zalewają grupy grzybiarzy

Wystarczy zajrzeć na internetowe grupy skupiające miłośników grzybobrania, żeby zobaczyć, że sezon na dobre się rozkręcił. Grzybiarze publikują zdjęcia swoich wypraw, a na fotografiach widać koszyki i wiadra pełne leśnych zbiorów.

Nie brakuje podgrzybków, pojawiają się maślaki, prawdziwki, a miejscami także kurki. Relacje są jednak różne w zależności od konkretnego lasu. W jednym miejscu można wrócić z pokaźnym zbiorem po dwóch czy trzech godzinach, w innym trzeba znacznie dłużej poszukać.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Grzyby w Polsce. Wyprawy do lasu są owocne [ZDJĘCIA]

Koszyk pełen leśnych grzybów stojący na ziemi obok stopy grzybiarza. O wysypie grzybów w Polsce przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 12

W woj. zachodniopomorskim grzybów nie brakuje

Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja w woj. zachodniopomorskim. W regionie w ostatnich tygodniach pojawiły się opady, a wilgotna ściółka sprzyja pojawianiu się kolejnych grzybów. Grzybiarze zwracają uwagę, że po deszczu sytuacja w lasach wyraźnie się poprawiła.

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W najnowszych doniesieniach zdecydowanie przewijają się podgrzybki. W okolicach Szczecina i Tanowa są natomiast doniesienia o prawdziwkach i dużej liczbie maślaków. Niektórym udaje się natknąć nawet na kurki, które o tej porze nie pojawiają się już wszędzie.

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Do kiedy trwa sezon na grzyby?

W Polsce szczyt sezony grzybowego przypada zwykle na wrzesień i październik, ale przy sprzyjającej pogodzie grzybiarze mogą znajdować okazy nawet w listopadzie. Dużo zależy od temperatury, opadów i wilgotności ściółki. Jeśli jesień jest ciepła i deszczowa, lasy mogą dostarczać grzybów jeszcze długo po pierwszych chłodniejszych dniach.

QUIZ. Które grzyby są jadalne? 10/10 oznacza, że w lesie dasz sobie radę!
Pytanie 1 z 10
Czy borowik ponury jest jadalny? (fot. Stephane Vitzthum/Bios Photo/East News)
Borowik ponury
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