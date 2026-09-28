Tu nadal trwają nabory na studia. Rekrutacja trwa

Politechnika Koszalińska: Wolne miejsca jeszcze są!

Jeżeli dotychczasowe plany edukacyjne nie wypaliły lub chęć rozpoczęcia studiów pojawiła się dopiero teraz, warto przyjrzeć się propozycjom Politechniki Koszalińskiej. Placówka ta wciąż prowadzi nabór kandydatów na zimowy semestr nadchodzącego roku akademickiego 2026/2027. Platforma rekrutacyjna uczelni wciąż oferuje możliwość zapisu na studia pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zaocznej.

Jakie kierunki oferuje Politechnika Koszalińska?

Dostępne opcje obejmują zróżnicowany wachlarz dziedzin, od popularnych nauk ścisłych po kierunki humanistyczne. W wykazie wolnych miejsc figurują między innymi: informatyka, inżynieria lądowa, administracja biznesowa oraz pedagogika i ekonomia. Dostępne są również miejsca na filologii angielskiej i niemieckiej, studiach europejskich, projektowaniu graficznym, geodezji oraz dziennikarstwie i naukach o komunikacji.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najdroższe kierunki studiów [LISTA]

11

Politechnika Koszalińska stawia na nowoczesność: Sztuczna Inteligencja w przemyśle

Wśród dostępnych kierunków na Politechnice Koszalińskiej wyróżnia się Sztuczna Inteligencja w Przemyśle. Jest to idealna opcja dla pasjonatów innowacyjnych technologii, które zyskują coraz większą popularność w sektorze biznesowym. Program nauczania integruje zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją z procesami przemysłowymi, automatyką oraz zaawansowanymi systemami produkcyjnymi.

Kierunek ten stanowi jedną z najbardziej aktualnych pozycji w katalogu uczelni, trafnie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od AI w dzisiejszych realiach gospodarczych.

Absolwent kierunku Sztuczna Inteligencja w Przemyśle posiada wiedzę związaną z metodami przetwarzania i analizy danych przemysłowych, z zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w przemyśle oraz metodami automatyzacji procesów produkcyjnych. [...] Absolwent jest przygotowany do kreatywnej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji [...] - czytamy w systemie rekrutacyjnym uczelni.