Rowerzystka zlekceważyła czerwone światło i rogatki. O krok od tragedii na przejeździe kolejowym w Wałczu

Zignorowała sygnały ostrzegawcze

Do zdarzenia doszło na ul. Wojska Polskiego w Wałczu podczas działań prowadzonych przez policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze kontrolowali zachowania niechronionych uczestników ruchu, zwracając szczególną uwagę na rowerzystów i pieszych.

W pewnym momencie mundurowi zauważyli wyjątkowo niebezpieczną sytuację. 48-letnia kobieta jadąca rowerem wjechała na przejazd kolejowy mimo nadawanego czerwonego światła i opuszczających się rogatek. To właśnie takie zachowania należą do najczęstszych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń na torach.

Policjanci natychmiast podjęli interwencję. Jak wynika z policyjnego komunikatu, rowerzystka przyznała, że popełniła błąd i żałowała swojego zachowania.

Mandat w wysokości 2000 zł

Na pobłażliwość nie mogła jednak liczyć. Za złamanie przepisów kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

Policja przypomina, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oraz opuszczające się zapory są jednoznacznym sygnałem zakazu wjazdu. Nawet jeśli nadjeżdżającego pociągu jeszcze nie widać, sytuacja może zmienić się w ciągu zaledwie kilku sekund. W starciu z wielotonowym składem rowerzysta czy pieszy nie ma żadnych szans.

Po tragedii w Sokolnikach Suchych temat bezpieczeństwa wrócił z pełną mocą

O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych w ostatnich tygodniach mówi się wyjątkowo dużo. Wszystko za sprawą głośnego wypadku w Sokolnikach Suchych, który ponownie zwrócił uwagę na problem lekceważenia przepisów na torach.

Po tamtym zdarzeniu pojawiły się zapowiedzi zaostrzenia kar dla osób, które ignorują sygnalizację świetlną i zamykające się rogatki. Mimo licznych apeli służb oraz szerokiej dyskusji o konieczności poprawy bezpieczeństwa, wciąż dochodzi do skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań.

Problem dotyczy nie tylko kierowców samochodów. Jak pokazuje przypadek z Wałcza, równie niebezpieczne decyzje podejmują także piesi i rowerzyści, którzy próbują „zdążyć” przed nadjeżdżającym pociągiem.

Kilka sekund nie jest warte życia

Policjanci nie mają wątpliwości. Na przejazdach kolejowych nie ma miejsca na ryzyko i pośpiech. Kilka zaoszczędzonych sekund może kosztować zdrowie albo życie.

Incydent w Wałczu zakończył się jedynie wysokim mandatem. Następnym razem podobna lekkomyślność może jednak doprowadzić do tragedii. Dlatego służby po raz kolejny apelują o rozsądek i bezwzględne stosowanie się do sygnałów świetlnych oraz zapór na przejazdach kolejowych.

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