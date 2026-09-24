Zaginiona Emilia. Wielka akcja w Darłowie. Rutkowski ruszył z łodzią i śmigłowcem

Rutkowski rusza na morze i w powietrze. Wielka akcja w Darłowie

Poszukiwania zaginionej pod koniec sierpnia Emilii Koprowskiej wkraczają w nową fazę. W działaniach bierze udział znany detektyw Krzysztof Rutkowski, który zapowiedział szeroko zakrojoną akcję z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Jak poinformował redakcję "Super Expressu", planowane jest przeczesywanie terenu zarówno z wody, lądu, jak i z powietrza.

- Przygotowujemy łódź, którą zrzucimy dziś na morze. Mamy w planie kierunki, które są do sprawdzenia. Uruchamiamy helikopter. Po konferencji od razu lecimy patrolować pas nabrzeży

- zapowiedział w czwartek rano Krzysztof Rutkowski.

Detektyw podkreślił, że jego biuro jest w stałym kontakcie z policją i wszelkie istotne ustalenia będą natychmiast przekazywane służbom. Wyraził też nadzieję, że intensywne działania przyniosą wkrótce rezultaty.

- Działania mogą przynieść przełom. Każdego dnia trud wielu osób, policjantów, wolontariuszy, może coś wnieść do sprawy. Szukamy żywego człowieka, niemniej jednak nie możemy wykluczyć różnych scenariuszy. Musimy zrobić wszystko w tym kierunku, żeby ją odnaleźć

- dodał Rutkowski w rozmowie z "Super Expressem".

Na czwartek, na godzinę 14:00, zaplanowano również briefing prasowy Biura Rutkowski w miejscu, gdzie znaleziono porzucony samochód zaginionej.

Przełom w sprawie? Maja Rutkowski złożyła zeznania

Przypomnijmy, że wcześniej pojawiły się doniesienia od Mai Rutkowski. Detektyw poinformowała w mediach społecznościowych, że jej biuro dotarło do osób, które mogą mieć kluczowe informacje w sprawie.

- Przełomowe informacje!!! Biuro Rutkowski dotarło do konkretnych osób, które mogą mieć związek z zaginięciem Emilii Koprowskiej. Działamy dalej. Każdy szczegół ma znaczenie

- napisała Maja Rutkowski.

Niedługo później udała się na komisariat, by złożyć oficjalne zeznania. W opublikowanym nagraniu wideo podkreśliła wagę posiadanych przez jej biuro informacji.

- Jestem przed komisariatem policji, gdzie idę złożyć stosowne zeznania, ponieważ w trakcie działań operacyjnych Biura Rutkowski dotarliśmy do osób, które mogą mieć czynny udział w zaginięciu Emilii Koprowskiej. Mam nadzieję, że ta historia i te poszukiwania będą miały swój koniec i to w najbliższym czasie

- powiedziała Maja Rutkowski.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Co wiemy do tej pory?

Przypomnijmy, że 37-letnia Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie. Kobieta brała udział w imprezie plenerowej „ZEN Wydm”. Po sprzeczce z mężem oddaliła się w nieznanym kierunku i od tamtej pory nie ma z nią kontaktu.

W toku poszukiwań policjantom udało się odnaleźć jej smartfon, jednak dostęp do jego zawartości jest zablokowany. Mimo że mąż kobiety podał znane mu hasła, nie udało się odblokować urządzenia. Kilka dni później, około dwóch kilometrów od hotelu Jan, gdzie kobieta była widziana po raz ostatni, znaleziono jej rzeczy osobiste.

- 21 września został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy

- przekazała wcześniej w wypowiedzi dla "Super Expressu" mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej

Policja wciąż apeluje o pomoc i publikuje rysopis zaginionej kobiety:

Sylwetka: szczupła, wysmukła

Włosy: kasztanowe/brązowe

Oczy: zielone

Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawym palcu, w miejscu obrączki.

Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka, białe tenisówki marki „Big Star”. Kobieta miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Masz informacje? Pomóż w poszukiwaniach!

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do odnalezienia Emilii Koprowskiej, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem 47 78 41 543 lub numerem alarmowym 112. Można również kontaktować się z Biurem Rutkowski.